Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Lorena Quintana |

Sigue el tole tole

Bochinche en Cabildo Abierto: dirigentes aseguran que Quintana se alejó porque quería un cargo político

La salida de la excandidata a vicepresidenta, Lorena Quintana, armó un bochinche en Cabildo Abierto y sigue la polémica.

Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, fueron la fórmula de Cabildo Abierto en 2024.

Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, fueron la fórmula de Cabildo Abierto en 2024.

 Foto: Cabildo Abierto
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La salida de Cabildo Abierto de la excandidata a vicepresidenta en las últimas elecciones, Lorena Quintana, estuvo vinculada a su frustrada aspiración a ocupar un cargo de los que el gobierno otorgó a la fuerza política en representación de la oposición.

Así lo dejaron trascender distintos referentes de Cabildo Abierto que manifestaron no compartir la decisión de formar parte de un sector político movido exclusivamente por la posibilidad de acceder a un cargo.

“Yo descarto la militancia por cargos. Para mí la militancia es ideológica”, expresó a El País el exsenador Guillermo Domenech, uno de los fundadores del partido.

Domenech recordó que Quintana ya había dicho en el Congreso que “no estaba cómoda y no había podido concretar sus aspiraciones”.

““Hay gente que es muy inmediatista y quiere tener posiciones rápidas, pero eso en política no siempre es posible. Creo que el inmediatismo no tiene que ganar, ni la desesperación por tener un lugar de decisión”, agregó.

¿Por qué se fue Lorena Quintana?

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone dijo a El País que Quintana había intentado acceder a alguno de los cargos que correspondían a Cabildo por la oposición, o bien a un pase a comisión, pero el planteo no fue aceptado ni por él ni por la otra representante del partido en el Parlamento, Silvana Pérez Bonavita.

La excandidata a vicepresidente descartó que su salida haya obedecido a la intención de acceder a un cargo y lo atribuyó más bien al acercamiento que Cabildo Abierto mostró con el Frente Amplio en el Parlamento.

“Las políticas del FA no son las que comparto. Cuando uno no se siente representado por quienes están decidiendo, mientras tu cara sigue siendo la visible como referente de Cabildo, también eso te hace preguntarte qué estás haciendo. Es más que sabido que soy cristiana e ingrese a la política para defender los valores que tengo. Cabildo, en su discurso, sin duda defendía los valores cristiano, pero el FA no lleva adelante políticas de defensa de esos valores”, afirmó Quintana a El País.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar