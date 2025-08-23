Bochinche en Cabildo Abierto: dirigentes aseguran que Quintana se alejó porque quería un cargo político

Domenech recordó que Quintana ya había dicho en el Congreso que “no estaba cómoda y no había podido concretar sus aspiraciones”.

““Hay gente que es muy inmediatista y quiere tener posiciones rápidas, pero eso en política no siempre es posible. Creo que el inmediatismo no tiene que ganar, ni la desesperación por tener un lugar de decisión”, agregó.

¿Por qué se fue Lorena Quintana?

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone dijo a El País que Quintana había intentado acceder a alguno de los cargos que correspondían a Cabildo por la oposición, o bien a un pase a comisión, pero el planteo no fue aceptado ni por él ni por la otra representante del partido en el Parlamento, Silvana Pérez Bonavita.

La excandidata a vicepresidente descartó que su salida haya obedecido a la intención de acceder a un cargo y lo atribuyó más bien al acercamiento que Cabildo Abierto mostró con el Frente Amplio en el Parlamento.

“Las políticas del FA no son las que comparto. Cuando uno no se siente representado por quienes están decidiendo, mientras tu cara sigue siendo la visible como referente de Cabildo, también eso te hace preguntarte qué estás haciendo. Es más que sabido que soy cristiana e ingrese a la política para defender los valores que tengo. Cabildo, en su discurso, sin duda defendía los valores cristiano, pero el FA no lleva adelante políticas de defensa de esos valores”, afirmó Quintana a El País.