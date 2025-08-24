Proyecto Kahirós avanza con la primera planta de hidrógeno verde en Uruguay

Innovación

La propuesta comenzó sus trámites en 2023 y ha despertado interés en distintos países del Cono Sur. Se estima que la producción podría comenzar en 2027.

María José González, integrante del proyecto, destacó que uno de los principales desafíos ha sido comunicar de forma clara los alcances de la iniciativa. Subrayó que la producción busca reducir emisiones y que, aplicada al transporte en esta escala, representa una innovación para Uruguay.

¿Qué es el hidrógeno verde?

Es uno de los elementos más abundantes en el planeta y una de las formas de obtenerlo es a través de la electrólisis del agua. Para que se considere hidrógeno verde, es necesario que se obtenga por medio de la utilización de energías que no generen gases de efecto invernadero a la atmósfera, como ocurre con los combustibles fósiles.