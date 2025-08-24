Kahirós, es una iniciativa privada, que cuenta con los permisos correspondientes y se perfila como la primera en el país en generar este tipo de energía. El plan piloto apunta a abastecer seis camiones que transportarán madera hacia Montes del Plata, con el objetivo de evaluar la viabilidad y eficiencia del hidrógeno verde en el transporte de carga.
Transporte de carga
Proyecto Kahirós avanza con la primera planta de hidrógeno verde en Uruguay
El proyecto Kahirós, destinado a producir hidrógeno verde en Uruguay, avanza según los plazos previstos y ya alcanzó un 50% en la construcción de su planta solar en Río Negro.