Uso de cámaras biométricas preocupa a docentes y padres del liceo de Piriápolis

Pablo Caggiani, presidente del CODICEN, explicó a Caras y Caretas que “este proyecto se relaciona al plan de becas. Necesitamos controlar quienes concurren a clase y quienes no, para definir las adjudicaciones de becas. Se decidió que comenzara a aplicarse en Piriápolis porque se trata de una pequeña comunidad, muy actualizada y con un liceo que no está superpoblado”.

Caggiani aseguró que “la privacidad de datos de los alumnos se mantendrá como hasta ahora a como estamos obligados”, aunque “reconoció como razonables las preocupaciones expresadas por padres y docentes”.

Por eso el próximo martes a la tarde, autoridades de ANEP y de la empresa privada que implementará el proyecto se reunirán a la tarde, primero con los docentes y luego con los padres para explicarles el funcionamiento”.

Las cámaras ya fueron instaladas. De acuerdo a los resultados que se obtengan con esta prueba piloto, el plan podría impleentarse en todo el país.

Algunos padres han comenzado a reunirse, preocupados por la implementación de un sistema que, según dicen, “no les da seguridad sobre el mantenimiento de la privacidad de sus hijos y la protección de sus datos personales”

“Yo no quiero que mi hijo se acostumbre a vivir vigilado”, dijo una madre. “Sé que el mundo funciona así, lamentablemente, pero ¿qué seguridad tengo yo de que no se usarán las fotos de mi hijo con otro propósito?, se preguntó. “Porque así como se puede codificar una imagen de ida, también se puede decodificar de vuelta, entonces ¿quién me asegura que la empresa privada protegerá la identidad de mi hijo?

Los padres de alumnos de este liceo mantienen un grupo de Whatasapp donde están expresando su preocupación y rechazo al uso de la biometría para el control de sus hijos.

En tanto hay un grupo de docentes que rechaza el proyecto y podrían tomar medidas que irían hasta la ocupación del centro estudiantil desde el 1º de setiembre próximo.