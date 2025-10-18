Tristán Narvaja: la feria que cumple 155 años y es símbolo cultural

Símbolo de la identidad capitalina

Más que un mercado a cielo abierto, la Feria de Tristán Narvaja es un auténtico ritual urbano y un punto de encuentro cultural, donde generaciones, oficios y acentos se entrelazan. Su diversidad, autenticidad e historia la han cimentado como un verdadero símbolo de la identidad capitalina.

La Intendencia de Montevideo y la comunidad celebran este aniversario destacando la importancia de la feria no solo como motor comercial, sino también como un espacio donde locales y turistas descubren una síntesis viva de la ciudad: su memoria histórica, la vitalidad de su comercio y su espíritu profundamente hospitalario.

Se invita a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando en este espacio único que, con su tradición ininterrumpida, continúa enriqueciendo el tejido social y cultural de Montevideo.