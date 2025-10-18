Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Tristán Narvaja | feria | Montevideo

Identidad cultural

Tristán Narvaja: la feria que cumple 155 años y es símbolo cultural

La feria de Tristán Narvaja una de las más reconocidas de nuestro país, cumple 155 años, un verdadero patrimonio cultural de Montevideo.

Feria de Tristán Narvaja

Feria de Tristán Narvaja
Por Redacción de Caras y Caretas

La Feria de Tristán Narvaja, reconocida como parte esencial de la identidad cultural de Montevideo y un atractivo turístico de renombre nacional e internacional, celebra un nuevo aniversario, un momento de homenaje a una tradición que se mantiene viva y pujante desde hace más de un siglo y medio.

Un ritual urbano con raíces históricas

Los orígenes de este fenómeno urbano se remontan a fines del siglo XIX, cuando comenzaron a proliferar ferias agrícolas en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, fue en 1909 cuando la feria se asentó de manera definitiva en la calle que lleva el nombre del jurista Tristán Narvaja, en el corazón del barrio Cordón, transformándose gradualmente en un ícono del patrimonio popular montevideano.

Desde entonces, la feria se ha convertido en el pulso ineludible del domingo montevideano. Cada semana, miles de personas recorren sus puestos, en una búsqueda que trasciende la simple transacción comercial. En este entorno único, conviven la historia y la contemporaneidad, ofreciendo desde frutas, verduras y antigüedades hasta libros, discos, artesanías y objetos curiosos.

Símbolo de la identidad capitalina

Más que un mercado a cielo abierto, la Feria de Tristán Narvaja es un auténtico ritual urbano y un punto de encuentro cultural, donde generaciones, oficios y acentos se entrelazan. Su diversidad, autenticidad e historia la han cimentado como un verdadero símbolo de la identidad capitalina.

La Intendencia de Montevideo y la comunidad celebran este aniversario destacando la importancia de la feria no solo como motor comercial, sino también como un espacio donde locales y turistas descubren una síntesis viva de la ciudad: su memoria histórica, la vitalidad de su comercio y su espíritu profundamente hospitalario.

Se invita a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando en este espacio único que, con su tradición ininterrumpida, continúa enriqueciendo el tejido social y cultural de Montevideo.

