El Consejo de Formación en Educación resolvió extender los cursos semestrales y anuales de este año hasta el 14 de noviembre en los centros de estudios que hayan tenido 15 o más días de interrupción de clases por el conflicto educativo.
Mediación
Conflicto educativo: Formación en educación extiende clases en 11 centros hasta mediados de noviembre
Se desarrollaron extensos paros docentes y estudiantiles, así como ocupaciones en el marco del conflicto educativo, principalmente por el programa de Titulación por Acreditación de Saberes