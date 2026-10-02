Conflicto educativo: Formación en educación extiende clases en 11 centros hasta mediados de noviembre

En cuanto al Magisterio de Montevideo la problemática que también derivó en ocupaciones del centro de estudio estuvo originada en la falta de equivalencias entre planes viejos y el nuevo que estaban dificultando la finalización de la carrera a estudiantes.

La extensión de cursos dispuesta por el CFE se aplica a los cursos semestrales de la segunda mitad del año, y a los cursos anuales, pero no a las prácticas institucionales. En ese sentido, se deberá reprogramar el calendario de evaluaciones de noviembre y diciembre.

La resolución también indica que las Direcciones de los centros educativos comprendidos deberán instrumentar los cambios “en consulta y articulación directa con los colectivos docentes, las coordinaciones y las representaciones estudiantiles del centro educativo”.