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Sociedad Conflicto educativo | formación en educación | ocupaciones

Mediación

Conflicto educativo: Formación en educación extiende clases en 11 centros hasta mediados de noviembre

Se desarrollaron extensos paros docentes y estudiantiles, así como ocupaciones en el marco del conflicto educativo, principalmente por el programa de Titulación por Acreditación de Saberes

Formación en Educación extiende clases por conflicto educativo. Foto de archivo

Formación en Educación extiende clases por conflicto educativo. Foto de archivo

 Gastón Britos / FocoUy
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La medida se implementará en el Instituto de Profesores Artigas y el Instituto Normal de Montevideo (Magisterio), los Institutos de Formación Docente de San José, Durazno, Maldonado y Canelones, y en los Centros Regionales de Profesores del Norte, Suroeste, Sur, Este y Centro.

En la mayoría de los centros la problemática estuvo originada en el conflicto que los estudiantes y profesores mantienen con la Administración Nacional de Educación Pública por un programa de Titulación por Acreditación de Saberes que permitiría recibirse a estudiantes avanzados que ejercen la docencia y no culminaron por completo la formación. Se desarrollaron extensos paros docentes y estudiantiles, así como ocupaciones de los centros de educativos.

En cuanto al Magisterio de Montevideo la problemática que también derivó en ocupaciones del centro de estudio estuvo originada en la falta de equivalencias entre planes viejos y el nuevo que estaban dificultando la finalización de la carrera a estudiantes.

La extensión de cursos dispuesta por el CFE se aplica a los cursos semestrales de la segunda mitad del año, y a los cursos anuales, pero no a las prácticas institucionales. En ese sentido, se deberá reprogramar el calendario de evaluaciones de noviembre y diciembre.

La resolución también indica que las Direcciones de los centros educativos comprendidos deberán instrumentar los cambios “en consulta y articulación directa con los colectivos docentes, las coordinaciones y las representaciones estudiantiles del centro educativo”.

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