"Una alarma que vuelve a encenderse": la INDDHH se pronuncia tras el crimen de los niños en Río Negro

La urgencia de transformar el enfoque

El documento señala que “la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes no puede ser postergada” y enfatiza la necesidad de fortalecer de forma urgente las políticas de prevención y detección temprana desde los sistemas de salud y educación.

La INDDHH reclama, además, garantizar la intervención de equipos especializados y erradicar los estereotipos de género que aún operan como barreras en el acceso a la justicia.

Violencia que trasciende la separación

Uno de los puntos más contundentes del comunicado apunta a las mujeres en situación de violencia. La institución recuerda que estas continúan expuestas a dinámicas de control, acoso y manipulación, incluso después de una separación, muchas veces a través del vínculo con los hijos e hijas.

En ese sentido, advierte que “la negación institucional de esta realidad constituye una forma más de violencia” y exige que la protección efectiva implique “una valoración del riesgo seria, integral y libre de prejuicios”.

Una deuda que persiste

El pronunciamiento de la INDDHH vuelve a poner sobre la mesa una problemática que, pese a los esfuerzos legislativos y sociales, sigue cobrando vidas en Uruguay. El crimen de Alfonsina y Francisco se suma a una larga lista de casos que exponen las grietas en los mecanismos de protección y la necesidad de un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda la violencia de género y familiar.