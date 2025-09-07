El homicidio de dos niños en Río Negro, a manos de su propio padre, volvió a exponer con crudeza las debilidades en la respuesta institucional frente a la violencia familiar. Alfonsina y Francisco, de apenas 2 y 6 años, murieron luego de que el hombre se arrojara con ellos en un auto a las aguas de un arroyo. El hecho generó conmoción y una ola de reclamos por justicia.
Grietas en el mecanismo de protección
"Una alarma que vuelve a encenderse": la INDDHH se pronuncia tras el crimen de los niños en Río Negro
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó su consternación por el asesinato de Alfonsina (2) y Francisco (6), víctimas de su padre, y cuestionó duramente las fallas del Estado en la prevención y protección.