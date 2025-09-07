Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Esteban Queimada | Yessy López |

Boquita queimada

Prohibieron salir del país a Esteban Queimada y denunció al sistema "woque de mierda"

Esteban Queimada cuestionó al "sistema "woque de mierda" luego de ser formalizado por llamar "negra candombera" a la exvedette Yessy López.

Esteban Queimada fue formalizado por el delito de difamación en reiteración real e incitación al odio.

Por Redacción Caras y Caretas

El comunicador Esteban Queimada tiene prohibido salir del país por 180 días debido a que la justicia le revocó el pasaporte por "racismo". El caso se desató luego de que Queimada insultara públicamente a la exvedette Yessy López, a quien llamó “negra excandombera” e “ignorante de mierda”.

Queimada no se retracta

Queimada se negó a retractarse o pedir disculpas, lo que terminó derivando en la acción penal y su posterior formalización por el delito de difamación en reiteración real e incitación al odio.

Yessy López celebró la decisión y declaró lo siguiente: “De esta forma es como vamos a terminar con este tipo de personas, que salen abiertamente a manifestarse a ofender y a denigrar”.

Queimada enfrentó una audiencia de formalización en el Juzgado Penal a las 13 horas, acusado por la Fiscalía de haber cometido delitos de racismo, discriminación, incitación al odio, desprecio y violencia.

Luego de la formalización el comunicador publicó en X un desafiante post: "Hola, cómo anda la barra? Yo acá, con mi negrita y el negro Miguel, mi gran amigo", señaló.

Acompañó su mensaje con una foto tomando cerveza, agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Apelamos la formalización y vamos a ir legalmente contra todos. Esto no es un tema racial, es ideológico y político. No se callen ni se dejen amedrentar por este sistema woke de mierda”, escribió.

En setiembre del año pasado, en el programa Bajo la Lupa, Queimada dijo que las personas que llegaban al Parlamento “son vedetes exgatos de Acuarela [...]”. ¿Cómo no voy a estar en oposición a que una negra excandombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Le vamos a pagar a una ignorante de mierda”, afirmó.

La fiscal señaló que López sintió “que este menospreció su oficio, el cual ejerce desde hace 15 años y del cual vive” y que la trató de “prostituta, englobando en dicho juicio a las vedetes de la cultura del candombe”.

Al finalizar la audiencia, la jueza dispuso la entrega de pasaporte por parte de Queimada, la fijación de domicilio y la obligación de presentarse cada 15 días a la seccional más cercana, por un plazo de 180 días.

