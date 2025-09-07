Prohibieron salir del país a Esteban Queimada y denunció al sistema "woque de mierda"

Queimada enfrentó una audiencia de formalización en el Juzgado Penal a las 13 horas, acusado por la Fiscalía de haber cometido delitos de racismo, discriminación, incitación al odio, desprecio y violencia.

Luego de la formalización el comunicador publicó en X un desafiante post: "Hola, cómo anda la barra? Yo acá, con mi negrita y el negro Miguel, mi gran amigo", señaló.

Acompañó su mensaje con una foto tomando cerveza, agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Apelamos la formalización y vamos a ir legalmente contra todos. Esto no es un tema racial, es ideológico y político. No se callen ni se dejen amedrentar por este sistema woke de mierda”, escribió.

En setiembre del año pasado, en el programa Bajo la Lupa, Queimada dijo que las personas que llegaban al Parlamento “son vedetes exgatos de Acuarela [...]”. ¿Cómo no voy a estar en oposición a que una negra excandombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Le vamos a pagar a una ignorante de mierda”, afirmó.

La fiscal señaló que López sintió “que este menospreció su oficio, el cual ejerce desde hace 15 años y del cual vive” y que la trató de “prostituta, englobando en dicho juicio a las vedetes de la cultura del candombe”.

Al finalizar la audiencia, la jueza dispuso la entrega de pasaporte por parte de Queimada, la fijación de domicilio y la obligación de presentarse cada 15 días a la seccional más cercana, por un plazo de 180 días.