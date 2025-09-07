Uruguay refuerza acciones contra el picudo rojo para proteger palmares nativos

El picudo rojo, un coleóptero de la familia de los gorgojos, ya afectó a miles de palmeras en distintos departamentos del país. Aunque en primera instancia impactó sobre la Palmera Canaria (Phoenix canariensis), muy presente en ciudades, pueblos y rutas, la mayor preocupación de las autoridades está puesta en los palmares nativos de butiá y yatay, considerados patrimonio natural de Uruguay.