Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad picudo rojo | palmeras |

Intercambio de conocimientos

Uruguay refuerza acciones contra el picudo rojo para proteger palmares nativos

El gobierno, a través de la Cancillería, impulsa medidas internacionales para enfrentar el avance del picudo rojo, plaga que ya afectó a miles de palmeras en distintos departamentos.

El picudo rojo preocupa a expertos y autoridades

El picudo rojo preocupa a expertos y autoridades
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El picudo rojo, un coleóptero de la familia de los gorgojos, ya afectó a miles de palmeras en distintos departamentos del país. Aunque en primera instancia impactó sobre la Palmera Canaria (Phoenix canariensis), muy presente en ciudades, pueblos y rutas, la mayor preocupación de las autoridades está puesta en los palmares nativos de butiá y yatay, considerados patrimonio natural de Uruguay.

Cooperación internacional

Con el objetivo de fortalecer la respuesta técnica, la Cancillería organizó dos videoconferencias entre el 27 y 28 de agosto. En la primera, expertos uruguayos intercambiaron experiencias con la Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences y el Hainan Forest Resources Monitoring Services sobre métodos de control químico, biológico y físico, así como estrategias de manejo de plantas afectadas.

En la segunda instancia, junto a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), se analizó el uso de hongos entomopatógenos como alternativa biológica y sostenible para controlar la plaga.

Preservar la biodiversidad

Estas acciones apuntan a reforzar las capacidades técnicas nacionales mediante el intercambio de conocimientos con países que enfrentan desafíos similares. El objetivo final es proteger los palmares de butiá en el este del país y los de yatay en el noroeste, especies nativas que conforman uno de los paisajes más emblemáticos de la biodiversidad uruguaya.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar