¿Qué falló en el crimen de los niños de Soriano? un hecho que conmocionó a todo el país

-”Falló la justicia, falló la policía, falló la familia, falló el vecino y el que no se quiso meter, fallaron los que no le creyeron, falló el sistema entero, fallamos todos. Hoy Uruguay está de luto y es un espanto”.

-"La ley es copiada integramente de una de los Estados Unidos que se llama"Alerta Amber" en honor a una niña raptada y asesinada en Texas en 1996,solo tuvieron que traducirla,no entiendo que hace tan difícil que esté funcionando cuando se aprobó hace casi 1 año atrás,creo que hubo falta de voluntad política,seguro que ahora después de esta tragedia no demoran en sacarla".

-”Falló la mente del papá .. algo pasó que se le trancó... Estamos viviendo casos dónde queda muy claro que la salud mental está muy mal en este país ... Y lo digo desde la experiencia”.

-”A esos chicos los asesinó un hombre violento … que no aceptó un no, y que era su padre. Por algo no se los podía llevar y recurrió a la violencia. La Justicia y el sistema fallaron”.

-”...sociedad hipocrita que mira y no ve.. Pagan el pato dos niños inocentes que nada tienen que ver.. con los lios de los adultos!”.

-”¿Qué pasó en el caso de la chica que se tiró de un edificio hace poco con su hija en brazos? ¿Estamos viéndolo de la misma manera?”.

-”No hay absolutamente NADA que te "lleve" a asesinar a tus hijos, que sea justificable fuera de una descompensación psicótica; cosa que este tipo no tenía. Ni siquiera el hecho de que la madre no los dejara ver, supuestamente lo justifica…”.

-"Un tipo que mata a sus hijos es un enfermo. No tiene nada que ver con los padres que están luchando contra denuncias injustificadas. No es el caso. Defender a un asesino no ayuda a nadie".