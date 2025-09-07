"Se alcanzaron los objetivos del ataque, todos los objetos designados fueron destruidos", añadió el Ministerio.

Más temprano este día, la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, reportó daños en la sede del gobierno en Kiev a raíz de un masivo ataque lanzado en la noche del sábado al domingo.

Posteriormente, el titular del Interior ucraniano, Ígor Klimenko, apuntó en su cuenta de Telegram que "los rescatistas perimetraron el incendio en una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y continúan con las labores de extinción".

Avance de Rusia

Las tropas rusas extendieron su control a la localidad de Joróshee en la región ucraniana de Dnepropetrovsk, anunció este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Unidades del grupo de tropas Este han liberado, como resultado de sus operaciones ofensivas, la localidad de Joróshee en la región de Dnepropetrovsk", dice el comunicado oficial.

El ente militar ruso estimó en torno a 1.390 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió en el último día.

Una tercera parte de estas bajas, 460, fue resultado de operaciones del grupo de tropas Centro.

El pasado 30 de agosto, el jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valeri Guerásimov, afirmó que las tropas rusas mantienen la iniciativa estratégica y seguirán adelante con sus operaciones ofensivas.

Según Guerásimov, las Fuerzas Armadas de Rusia controlaban en aquella fecha un 99,7% del territorio de la república de Lugansk, un 79% de la república de Donetsk, un 76% de la región de Jersón y un 74% de la de Zaporozhie.

(Sputnik)