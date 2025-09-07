Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales MTSS |

en conficto

Gobierno, empresarios y sindicato se reúnen este lunes en procura de salida para Conaprole

El conflicto en Conaprole se desató tras el anuncio del cierre de la planta 14 de Rivera lo que pone en peligro la fuente de trabajo de 28 familias.

Nuevo diálogo en Conaprole.

 Foto: FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Una instancia de conciliación en el conflicto de Conaprole se pondrá en marcha este lunes convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Mientras tanto los trabajadores de la cooperativa láctea mantienen en suspenso las medidas de lucha en las plantas industriales.

La reunión está prevista para las 15 horas en la sede de la cartera y de ella participarán los ministros de Trabajo, Industria y Ganadería, Juan Castillo, Fernanda Cardona y Alfredo Fratti, junto a representantes de la empresa, del Pit-Cnt y de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

A pedido del ministro Castillo la AOEC mantiene en suspenso las medidas de lucha.

El conflicto que enfrenta a Conaprole con sus trabajadores tiene su origen en el anuncio de cierre de la planta 14, ubicada en la ciudad de Rivera y que ha concitado el rechazo de un amplio espectro gremial y político. El tema fue planteado en el Parlamento por el senador colorado Tabaré Viera quién indicó que el cierre de la planta 14 de Conaprole "no es solo un tema empresarial: son 28 familias afectadas y una ciudad golpeada por la desindustrialización. El país necesita políticas públicas de reconversión productiva para que el interior no se convierta en una tapera".

Expectativa entre trabajadores

Por su parte, el secretario general AOEC, Luis Goichea, dijo a radio Monte Carlo que hay expectativa de poder encausar la situación de conflicto.

Agregó que en caso de no haber avances en esta primera instancia, se volverá a evaluar cómo continuar con esta situación.

La directiva del sindicato se reunirá en la mañana para analizar la marcha del conflicto y posteriormente acudirá a la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para participar de la reunión.

