Gobierno, empresarios y sindicato se reúnen este lunes en procura de salida para Conaprole

El conflicto que enfrenta a Conaprole con sus trabajadores tiene su origen en el anuncio de cierre de la planta 14, ubicada en la ciudad de Rivera y que ha concitado el rechazo de un amplio espectro gremial y político. El tema fue planteado en el Parlamento por el senador colorado Tabaré Viera quién indicó que el cierre de la planta 14 de Conaprole "no es solo un tema empresarial: son 28 familias afectadas y una ciudad golpeada por la desindustrialización. El país necesita políticas públicas de reconversión productiva para que el interior no se convierta en una tapera".

Expectativa entre trabajadores

Por su parte, el secretario general AOEC, Luis Goichea, dijo a radio Monte Carlo que hay expectativa de poder encausar la situación de conflicto.

Agregó que en caso de no haber avances en esta primera instancia, se volverá a evaluar cómo continuar con esta situación.

La directiva del sindicato se reunirá en la mañana para analizar la marcha del conflicto y posteriormente acudirá a la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para participar de la reunión.