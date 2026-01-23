Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad hombre | abuso sexual | narcotráfico

Mercedes

Hombre buscado por violencia doméstica y abuso sexual, cayó por narcotráfico

En el marco de una operación antidrogas, un hombre de 49 años fue detenido en Mercedes en el medio de una transacción. Fue condenado por narcotráfico, por tráfico de armas, violencia doméstica y abuso sexual.

Cocaína, revólver y dinero hallado al hombre condenado por varios delitos en Mercedes.

Cocaína, revólver y dinero hallado al hombre condenado por varios delitos en Mercedes.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Una investigación de la Jefatura de Policía de Soriano que se originó a partir de una denuncia de violencia doméstica, terminó con un hombre de 49 años detenido en Mercedes y condenado por narcotráfico, tráfico de armas, abuso sexual y receptación, a seis años y seis meses de prisión.

La denominada Operación Neptuno llevada a cabo el 21 de enero de 2026, por parte de efectivos de la Brigada Antidrogas de Soriano, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT), concluyó con un allanamiento en una finca ubicada en calle Cristóbal Colón esquina Piedras, en la ciudad de Mercedes con la detención de C.M.B.R., a partir de actuaciones previas vinculadas a una investigación de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Zona I, en la cual el indagado ya se encontraba detenido por otros hechos y había sido identificado como objetivo de una operación antidrogas.

Le hallaron 1,5 kg de cocaína, un revólver robado y mucho dinero en efectivo

En base a estos elementos, se solicitó a la Fiscalía actuante la correspondiente orden de allanamiento, la cual fue otorgada y ejecutada con éxito. Además de la detención del individuo investigado, los efectivos lograron la incautación de:

* Un ladrillo de sustancia en piedra símil cocaína, con un peso de 1.043 gramos.

* Un medio ladrillo de sustancia en piedra símil cocaína, con un peso de 414 gramos.

* Dos envoltorios con sustancia color blanco símil cocaína, con un peso total de 3 gramos.

* Dos balanzas de precisión.

* Un revólver calibre 38 denunciado como hurtado.

* 17 cartuchos calibre 38.

* Dinero en efectivo por un total de 6.150 dólares estadounidenses y 60.000 pesos uruguayos.

* Tres teléfonos celulares.

* Una moto sin empadronar.

Condenado por varios delitos a seis años y medio de prisión

Finalizada la instancia judicial en el Juzgado Letrado de Mercedes de 1º Turno, se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto de C.M.B.R., de 49 años, como autor penalmente responsable de un delito de negociación de sustancia estupefaciente especialmente agravado, reiterados delitos de abuso sexual, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, un delito de violencia doméstica especialmente agravado y dos delitos de receptación, uno de ellos especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real.

La pena impuesta fue de seis años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

FUENTE: Ministerio del Interior

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar