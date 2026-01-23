Hombre buscado por violencia doméstica y abuso sexual, cayó por narcotráfico

* Un ladrillo de sustancia en piedra símil cocaína, con un peso de 1.043 gramos.

* Un medio ladrillo de sustancia en piedra símil cocaína, con un peso de 414 gramos.

* Dos envoltorios con sustancia color blanco símil cocaína, con un peso total de 3 gramos.

* Dos balanzas de precisión.

* Un revólver calibre 38 denunciado como hurtado.

* 17 cartuchos calibre 38.

* Dinero en efectivo por un total de 6.150 dólares estadounidenses y 60.000 pesos uruguayos.

* Tres teléfonos celulares.

* Una moto sin empadronar.

Condenado por varios delitos a seis años y medio de prisión

Finalizada la instancia judicial en el Juzgado Letrado de Mercedes de 1º Turno, se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto de C.M.B.R., de 49 años, como autor penalmente responsable de un delito de negociación de sustancia estupefaciente especialmente agravado, reiterados delitos de abuso sexual, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, un delito de violencia doméstica especialmente agravado y dos delitos de receptación, uno de ellos especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real.

La pena impuesta fue de seis años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.