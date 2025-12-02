S&P mantiene la nota de Uruguay, pero advierte sobre dificultades en la corrección fiscal

La situación económica de Uruguay no solo es objeto de análisis por parte de S&P; la calificadora Morningstar DBRS también ha mantenido su calificación para el país, aunque en este caso en BBB, lo que sugiere un consenso general sobre la necesidad de una vigilancia constante y la implementación de reformas.

Desafíos y Expectativas

En una reciente entrevista, el economista Oddone abordó el "principal problema" que enfrenta Uruguay, centrándose en la relación con autoridades de Estados Unidos y los tributos. Según Oddone, la interacción con el gobierno estadounidense es crucial no solo para el comercio, sino también para la inversión en el país, lo cual impacta directamente en la economía uruguaya.

El economista destacó que la calificación de S&P se debe en gran parte a la estabilidad política y las instituciones sólidas del país, pero enfatizó que esta percepción positiva puede verse amenazada si no se toman medidas concretas para abordar el déficit fiscal y la creciente deuda. "Las reformas fiscales y microeconómicas no son solo deseables; son necesarias para garantizar la sostenibilidad económica de Uruguay en el futuro", afirmó Oddone.

La decisión de S&P de mantener la calificación de Uruguay en BBB+ y la perspectiva estable es un indicativo positivo, pero también resalta la necesidad de una gestión fiscal rigurosa y reformas estructurales. Las advertencias sobre la dificultad de priorizar la corrección fiscal en un contexto de aspiraciones de aumento del gasto social son una llamada de atención para el Gobierno uruguayo. A medida que Uruguay navega estos desafíos, el compromiso con la estabilidad macroeconómica y la implementación de políticas adecuadas serán claves para mantener la confianza de los inversores y asegurar un futuro económico viable.

Importancia de la Calificación de Riesgo País para Uruguay

La calificación de riesgo país es un indicador crucial que refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. Para Uruguay, contar con una calificación sólida, como la BBB+ mantenida por Standard & Poor's, no solo es un reflejo de la estabilidad económica y política, sino que también tiene múltiples implicaciones que pueden influir directamente en el bienestar del país.

Acceso a Financiamiento Internacional

Una calificación de riesgo alta facilita el acceso a financiamiento en los mercados internacionales. Cuando una nación tiene una buena calificación, los inversores están más dispuestos a comprar sus bonos y otros instrumentos de deuda, lo que resulta en tasas de interés más bajas. Esto permite que el Gobierno obtenga recursos a un costo menor, esenciales para la inversión en infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos.

Impacto en la Inversión Extranjera

Las empresas e inversores extranjeros utilizan la calificación de riesgo país como un criterio fundamental en sus decisiones de inversión. Una calificación favorable de Uruguay puede motivar a empresas extranjeras a invertir en el país, promoviendo la creación de empleo y el desarrollo económico. Esto se traduce en un ciclo virtuoso donde el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo refuerzan la confianza en el país.

Estabilidad Macroeconómica

Una buena calificación externa también refleja la estabilidad macroeconómica del país, que es fundamental para fomentar la confianza de los consumidores y empresarios. Esto puede ayudar a prevenir crisis financieras y mantener un entorno económico saludable.

Logro del Frente Amplio

Es relevante destacar que este nivel de calificación ha sido, en gran medida, un logro de los gobiernos del Frente Amplio. Durante su gestión, se implementaron políticas fiscales responsables, se fortalecieron las instituciones y se promovió la inclusión social, lo que contribuyó a la estabilidad política y económica del país. Bajo su administración, Uruguay mostró una capacidad significativa para manejar la deuda pública de manera efectiva, lo que fue un factor determinante para la buena calificación de riesgo.

El enfoque en el desarrollo social y las reformas que se llevaron a cabo, especialmente en áreas como la educación y la salud, fueron fundamentales para impulsar el crecimiento del PIB y, por ende, mejorar la percepción del país en los mercados internacionales.

La calificación de riesgo país es vital para Uruguay, ya que afecta su acceso a financiamiento, la inversión extranjera y la estabilidad económica en general. El logro de mantener una calificación robusta, como el BBB+, es un testimonio del trabajo realizado por los gobiernos del Frente Amplio en pro de la estabilidad y el desarrollo del país. Esta calificación no solo beneficia al Estado, sino que también impacta en la calidad de vida de los ciudadanos uruguayos, al asegurar un entorno económico propicio para el crecimiento y el bienestar social.