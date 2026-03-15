Suben video de Netanyahu en un café pero hay dudas de su autenticidad

Además de agradece el café y, en tono relajado, comenta: “Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”.

Autenticidad en duda

De inmediato comenzaron a circular análisis que ponen en duda la autenticidad de las imágenes. Es el caso de la empresa Hive.ai, especializada en detectar contenido creado por inteligencia artificial (AI). Tras analizar la publicación llegó a la conclusión de que el 91% de las imágenes han sido generadas por IA.