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Netanyahu | video | autenticidad

los rumores igual siguen

Suben video de Netanyahu en un café pero hay dudas de su autenticidad

Desde hace días circulan rumores sobre la muerte de Benjamín Netanyahu, para desmentirlos subieron un video donde aparece tomando un café, pero hay dudas.

Netanyahu toma café&nbsp; mientras caen las bombas.

Netanyahu toma café  mientras caen las bombas.

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La cuenta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió este fin de semana un video en redes sociales donde el gobernante ironiza sobre los rumores de su muerte tras los recientes ataques. Sin embargo, ya comenzaron a circular dudas y análisis sobre la autenticidad de las imágenes.

En la grabación, Netanyahu aparece en una cafetería y, al recibir un café, bromea: “¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”.

Y añade: “¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí... ¿viste? Muy bien. ¡Salud!”, levantando ambas manos para mostrar que tiene 10 dedos. De esta forma responde a teorías conspirativas difundidas en redes sociales, según las cuales una transmisión televisada reciente habría sido generada con inteligencia artificial y mostraba a Netanyahu con seis dedos en una mano.

Además de agradece el café y, en tono relajado, comenta: “Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”.

Autenticidad en duda

De inmediato comenzaron a circular análisis que ponen en duda la autenticidad de las imágenes. Es el caso de la empresa Hive.ai, especializada en detectar contenido creado por inteligencia artificial (AI). Tras analizar la publicación llegó a la conclusión de que el 91% de las imágenes han sido generadas por IA.

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