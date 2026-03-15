La cuenta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió este fin de semana un video en redes sociales donde el gobernante ironiza sobre los rumores de su muerte tras los recientes ataques. Sin embargo, ya comenzaron a circular dudas y análisis sobre la autenticidad de las imágenes.
los rumores igual siguen
Suben video de Netanyahu en un café pero hay dudas de su autenticidad
Desde hace días circulan rumores sobre la muerte de Benjamín Netanyahu, para desmentirlos subieron un video donde aparece tomando un café, pero hay dudas.