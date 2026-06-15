Suecia fue una aplanadora y Ecuador perdió en la hora ante Costa de Marfil

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Partido áspero y cerrado fue el protagonizaron marfileños y ecuatorianos. Durante el trámite del encuentro, quien mereció más fueron los sudamericanos (que tuvieron dos remates en los palos) pero en su intención por ganarlo, lo terminaron perdiendo.

Cuando el marcador comenzaba a marcar los minutos adicionales para terminar el partido, Costa de Marfil recuperó la pelota en su cancha y en un rápida transición el balón le quedó a Diallo que sacó un fuerte remate para convertir el único gol del encuentro.

Suecia 5-1 Túnez

Contundente y categórico triunfo de la selección sueca contra su par tunecino. El partido rápidamente marcó su tendencia ya que antes de los treinta minutos habían tomado dos goles de diferencia gracias a los gritos de Ayari e Isak. Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Rekik de cabeza descontó.

Pese al descuento y a la expectativa de que el mismo los pusiera en partido, el segundo tiempo la selección de Suecia fue una aplanadora. Gyökeres, Gyökeres y nuevamente Ayari marcaron los goles que sellaron la goleada para la selección del norte de Europa.