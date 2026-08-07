Explotaron un cajero automático y la Policía detuvo a tres delincuentes

Los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta Montevideo, donde el vehículo perseguido chocó, lo que permitió la detención de uno de sus ocupantes.

Tras el choque, otros tres sospechosos descendieron de la camioneta y escaparon a pie. Con apoyo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo, dos de ellos fueron capturados, por lo que hasta el momento son tres las personas detenidas en el marco de la investigación.

La Policía continúa trabajando para localizar al cuarto involucrado y esclarecer las circunstancias del ataque al cajero automático.

De acuerdo con lo informado posteriormente por el noticiero radial Informativo Sarandí, los delincuentes no lograron llevarse el dinero del cajero. Asimismo, se detalló que dos de los sujetos son de nacionalidad chilena.

Robo de otra época

Los robos mediante voladura de cajero automático comenzaron en Uruguay en octubre de 2017 y para noviembre de 2018 ya se contabilizaban 62 casos, entre intentos y robos concretados.

Posteriormente, la modalidad perdió impulso por varias razones: medidas como el entintado de billetes, la reducción de la cantidad y horario de los cajeros, y la captura de varios de los delincuentes responsables de esos delitos.