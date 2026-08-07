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Sociedad cajero automático |

Frustrado

Explotaron un cajero automático y la Policía detuvo a tres delincuentes

Los delincuentes no lograron llevarse el dinero del cajero y dos de los tres detenidos son de nacionalidad chilena.

Explotaron un cajero automático en Canelones.

Explotaron un cajero automático en Canelones.
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La Policía investiga la explosión de un cajero automático ocurrida durante la madrugada en Parque Miramar, en la Costa de Oro de Canelones, hecho que derivó en una persecución policial que culminó en Montevideo con tres personas detenidas.

Según información primaria aportada desde la Jefatura de Policía de Canelones, el episodio fue advertido por un equipo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que al llegar al lugar detectó una camioneta huyendo de la escena.

Los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta Montevideo, donde el vehículo perseguido chocó, lo que permitió la detención de uno de sus ocupantes.

Tras el choque, otros tres sospechosos descendieron de la camioneta y escaparon a pie. Con apoyo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo, dos de ellos fueron capturados, por lo que hasta el momento son tres las personas detenidas en el marco de la investigación.

La Policía continúa trabajando para localizar al cuarto involucrado y esclarecer las circunstancias del ataque al cajero automático.

De acuerdo con lo informado posteriormente por el noticiero radial Informativo Sarandí, los delincuentes no lograron llevarse el dinero del cajero. Asimismo, se detalló que dos de los sujetos son de nacionalidad chilena.

Robo de otra época

Los robos mediante voladura de cajero automático comenzaron en Uruguay en octubre de 2017 y para noviembre de 2018 ya se contabilizaban 62 casos, entre intentos y robos concretados.

Posteriormente, la modalidad perdió impulso por varias razones: medidas como el entintado de billetes, la reducción de la cantidad y horario de los cajeros, y la captura de varios de los delincuentes responsables de esos delitos.

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