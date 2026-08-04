Peñarol insiste por Nico de La Cruz pero Flamengo duda y evalúa

“Las ideas están claras, y ahora resta llegar a un acuerdo, que es en lo que estamos un poco más trancados”, expresó el dirigente, y aseguró: “Todavía estamos un poquito lejos. No diría que el tema está avanzado. El tema está difícil. Flamengo hizo una inversión muy grande, Nico tiene contrato y no es fácil generar la salida de un jugador que tiene un contrato importante”.

Flamengo duda

La situación de Nicolás de la Cruz está trancada. Desde Brasil aseguran que Flamengo tiene muchas dudas y evalúan si vale la pena la rescisión de contrato. Es muy difícil que si es un préstamo no haya que pagar nada, ya que el conjunto carioca compró en su momento la ficha del jugador a River Plate de argentina en 16.000.000 de dólares.

De la Cruz todavía no tuvo conversaciones con Flamengo ya que el Directorio estaba con la contratación del argentino Thiago Almada. Flamengo no quiere deshacerse de Nico de la Cruz, pero tiene un sueldo importante y no cuenta con muchos minutos.

Habrá que esperar algunas horas más para saber si Peñarol logra que el jugador salga de Flamengo y llegue al mirasol para reforzar al equipo que dirige Diego Aguirre.