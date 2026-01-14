Temporada turística en Uruguay: monitor de turismo CERES presenta informe revelador

No solo eso; más de la mitad de los consultados también expresó que el flujo turístico en su área había sido mejor que el año anterior, lo que sugiere no solo un aumento en la cantidad de visitantes, sino también un potencial de crecimiento para el desarrollo económico de las diversas comunidades.

La importancia del informe

Esta información es vital para entender el estado actual de la actividad turística y resalta el papel del sector como una herramienta clave para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, brinda elementos fundamentales para el análisis, la planificación y la toma de decisiones a nivel sectorial, permitiendo a los operadores y responsables de políticas enfocarse en estrategias que fomenten un crecimiento sostenible y equitativo.

El relevante aporte del Monitor de Turismo CERES no solo permite la realidad del sector a nivel nacional. Con estos datos, el futuro del sector se presenta optimista, reafirmando su importancia como motor de desarrollo y bienestar social.