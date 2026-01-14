Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Ceres | temporada turística | Turismo

se recupera el turismo

Temporada turística en Uruguay: monitor de turismo CERES presenta informe revelador

Los resultados del estudio marcaron que el 85% de los operadores encuestados afirmaron que el flujo turístico en sus establecimientos fue igual o mejor que en un año promedio durante los pasados 12 meses.

Temporada turística en Uruguay: monitor de turismo CERES presenta informe revelador

Temporada turística en Uruguay: monitor de turismo CERES presenta informe revelador

 Foto: Federico Gutierrez/FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un contexto donde la actividad turística comienza a mostrar signos de recuperación, el Monitor de Turismo CERES ha presentado un relevamiento nacional que ofrece un panorama detallado sobre la realidad del sector en Uruguay. A través de una encuesta realizada a operadores de diversas regiones del país, el estudio refleja la percepción del sector respecto al flujo de turistas en el último año.

Con un total de 68 respuestas recolectadas y una cobertura que abarca 12 departamentos, el relevamiento incluye una variedad de rubros del turismo, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes y actividades recreativas. Este enfoque integral permite no solo tener un retrato amplio del sector, sino también resaltar las diferencias y particularidades en distintas zonas del país.

Los resultados del estudio son contundentes: un notable 85% de los operadores encuestados afirmaron que el flujo turístico en sus establecimientos fue igual o mejor que en un año promedio durante los pasados 12 meses. Este dato es alentador y refleja la capacidad del sector para adaptarse y recuperarse en tiempos desafiantes.

No solo eso; más de la mitad de los consultados también expresó que el flujo turístico en su área había sido mejor que el año anterior, lo que sugiere no solo un aumento en la cantidad de visitantes, sino también un potencial de crecimiento para el desarrollo económico de las diversas comunidades.

La importancia del informe

Esta información es vital para entender el estado actual de la actividad turística y resalta el papel del sector como una herramienta clave para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, brinda elementos fundamentales para el análisis, la planificación y la toma de decisiones a nivel sectorial, permitiendo a los operadores y responsables de políticas enfocarse en estrategias que fomenten un crecimiento sostenible y equitativo.

El relevante aporte del Monitor de Turismo CERES no solo permite la realidad del sector a nivel nacional. Con estos datos, el futuro del sector se presenta optimista, reafirmando su importancia como motor de desarrollo y bienestar social.

Temas

Dejá tu comentario