En un contexto donde la actividad turística comienza a mostrar signos de recuperación, el Monitor de Turismo CERES ha presentado un relevamiento nacional que ofrece un panorama detallado sobre la realidad del sector en Uruguay. A través de una encuesta realizada a operadores de diversas regiones del país, el estudio refleja la percepción del sector respecto al flujo de turistas en el último año.
se recupera el turismo
Temporada turística en Uruguay: monitor de turismo CERES presenta informe revelador
Los resultados del estudio marcaron que el 85% de los operadores encuestados afirmaron que el flujo turístico en sus establecimientos fue igual o mejor que en un año promedio durante los pasados 12 meses.