Terminal Cuenca del Plata (TCP) garantiza estabilidad laboral y llama a la reflexión

- Apuntadores: La equiparación de apuntadores de a bordo y de tierra ya fue confirmada.

- Período de evaluación: La empresa propuso un período de cuatro meses de evaluación del sistema Navis para negociar los efectos dentro del plazo del convenio vigente hasta abril de 2026.

El sindicato planteó la reducción de la jornada laboral y la modificación del régimen de grúas, lo que la empresa considera que se basa en un incremento de productividad del 20-30% no previsto. TCP subrayó la importancia de respetar el procedimiento establecido en el convenio colectivo para gestionar conflictos y resolvió realizar un llamado a la reflexión, ya que las medidas sindicales no se ajustan a lo acordado.

"Este es un momento clave. Les pedimos reflexionar e informarse correctamente", sostuvo Katoen Natie.