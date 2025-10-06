Terminal Cuenca del Plata (TCP) emitió un comunicado para aclarar la situación generada en el puerto de Montevideo tras el conflicto sindical por la implementación del nuevo sistema operativo Navis. La empresa Katoen Natie afirmó que no habrá pérdida de puestos de trabajo ni cambios en la forma de trabajar, aunque especificó que algunas tareas y responsabilidades "se mantienen sin cambios, salvo algunos casos ya comunicados y confirmados, como los de apuntadores de a bordo y tierra".
en el puerto
Terminal Cuenca del Plata (TCP) garantiza estabilidad laboral y llama a la reflexión
TCP convocó al sindicato a una mesa de diálogo bipartita para discutir la propuesta presentada, que incluye varios puntos clave.