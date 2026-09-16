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tragedia |

Los ángeles

Tragedia periodística: helicóptero de la cadena NBC4 se estrella en cobertura en vivo

La aeronave cayó en el vecindario de Chatsworth mientras transmitía un choque vial. Tres ocupantes fallecieron en el acto y un cuarto fue hospitalizado.

Tragedia con helicóptero

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Una jornada de cobertura informativa habitual derivó en una tragedia en el oeste de Estados Unidos. Un helicóptero perteneciente a la cadena televisiva local NBC4 se estrelló este martes en un barrio de Los Ángeles mientras cubría en vivo un grave accidente de tránsito previo, dejando un saldo confirmado de tres personas muertas y una cuarta trasladada de urgencia a un centro asistencial en estado reservado.

Caída mientras transmitían en vivo

El siniestro aéreo ocurrió en el área residencial de Chatsworth, al noroeste de la ciudad. El equipo periodístico se había desplazado a la zona para transmitir las alternativas de un impacto violento entre una camioneta y un autobús, hecho que ya había dejado tres víctimas fatales y múltiples heridos. Durante la maniobra de sobrevuelo, reporteros en tierra escucharon una fuerte explosión antes de la caída del aparato.

Imágenes de la escena mostraron un incendio de gran magnitud que afectó contenedores de carga y automóviles estacionados, junto a los restos calcinados de la aeronave, cuyo rotor y cola quedaron completamente destrozados. Decenas de efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) desplegaron un operativo de emergencia en el lugar, confirmando el deceso inmediato de tres de los cuatro ocupantes evaluados.

La identificación de la aeronave fue ratificada en vivo por la propia cadena de noticias. Tras perder contacto radial con su equipo, la presentadora Colleen Williams confirmó al aire la pertenencia de la unidad: "Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", declaró visiblemente conmocionada.

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