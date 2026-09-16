Una jornada de cobertura informativa habitual derivó en una tragedia en el oeste de Estados Unidos. Un helicóptero perteneciente a la cadena televisiva local NBC4 se estrelló este martes en un barrio de Los Ángeles mientras cubría en vivo un grave accidente de tránsito previo, dejando un saldo confirmado de tres personas muertas y una cuarta trasladada de urgencia a un centro asistencial en estado reservado.
Los ángeles
Tragedia periodística: helicóptero de la cadena NBC4 se estrella en cobertura en vivo
La aeronave cayó en el vecindario de Chatsworth mientras transmitía un choque vial. Tres ocupantes fallecieron en el acto y un cuarto fue hospitalizado.