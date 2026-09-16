Tragedia periodística: helicóptero de la cadena NBC4 se estrella en cobertura en vivo

Caída mientras transmitían en vivo

El siniestro aéreo ocurrió en el área residencial de Chatsworth, al noroeste de la ciudad. El equipo periodístico se había desplazado a la zona para transmitir las alternativas de un impacto violento entre una camioneta y un autobús, hecho que ya había dejado tres víctimas fatales y múltiples heridos. Durante la maniobra de sobrevuelo, reporteros en tierra escucharon una fuerte explosión antes de la caída del aparato.