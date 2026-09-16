Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Valor del crudo

Cardona aseguró que Ancap tiene caja para afrontar subas de petróleo

La ministra destacó que “la gestión pública” lleve al país a mantener estabilidad en los precios de los combustibles.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La jerarca de gobierno se reunió con las autoridades de la Asociación Rural en el marco de la Expo Prado y allí, la gremial empresarial puso sobre la mesa la fijación de precios de combustibles.

La ministra destacó que “Uruguay hace tres meses que está absolutamente ajeno a esa realidad (de la inestabilidad de los combustibles) y eso es una gestión de la política pública y de este Ejecutivo que está bueno que se reconozca”.

Cardona no quiso adelantar qué hará el Gobierno en los próximas semanas, pero apuntó que se viene haciendo un seguimiento mensual con las autoridades de Ancap.

“Ancap está cumpliendo sus obligaciones, está pudiendo cumplir con la compra de petróleo y la refinación teniendo caja para eso. Por supuesto, esto no puede terminar en números negativos” para la empresa.

El precio del petróleo

La situación en el Gofo Pérsico es compleja y el barril de petróleo Brent ronda esta semana los US$ 107,27, impulsado por ataques a buques cisterna y oleoductos, a lo que se suma que los rebeldes hutíes de Yemen tomaron el control del estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo.

El Brent lleva cinco días por encima de US$ 105, el rango de valor más alto desde mayo.

Te puede interesar