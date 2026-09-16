Cardona aseguró que Ancap tiene caja para afrontar subas de petróleo

Cardona no quiso adelantar qué hará el Gobierno en los próximas semanas, pero apuntó que se viene haciendo un seguimiento mensual con las autoridades de Ancap.

“Ancap está cumpliendo sus obligaciones, está pudiendo cumplir con la compra de petróleo y la refinación teniendo caja para eso. Por supuesto, esto no puede terminar en números negativos” para la empresa.

El precio del petróleo

La situación en el Gofo Pérsico es compleja y el barril de petróleo Brent ronda esta semana los US$ 107,27, impulsado por ataques a buques cisterna y oleoductos, a lo que se suma que los rebeldes hutíes de Yemen tomaron el control del estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo.

El Brent lleva cinco días por encima de US$ 105, el rango de valor más alto desde mayo.