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Política Independencia | embajada |

Embajada de Nicaragua conmemora aniversario de la Independencia Nacional con ofrenda floral a José Artigas

La actividad conmemorativa de la independencia de Nicaragua tuvo la participación de diversas representaciones diplomáticas y de alumnos de la escuela N°49.

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la conmemoración del 205.º aniversario de la Independencia de la República de Nicaragua, la Embajada de Nicaragua en la República Oriental del Uruguay realizó una ceremonia de ofrenda floral ante el monumento al General José Gervasio Artigas, ubicado en la Plaza Independencia de Montevideo.

El acto contó con la participación de la Embajadora de El Salvador y Embajador de Guatemala, así como de la Embajada de México, quienes acompañaron la ofrenda floral en homenaje.

La actividad constituyó un solemne homenaje a los ideales de libertad, soberanía e independencia que unen a los pueblos de América Latina y el Caribe, así como una expresión de amistad y fraternidad entre Nicaragua y la República Oriental del Uruguay.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, estuvo presente el Director de Protocolo, señor Francisco Purificatti, cuyo acompañamiento reafirmó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que existen entre ambos países.

Asimismo, la ceremonia contó con la presencia de muchos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno uruguayo, entre ellos representantes de las Embajadas de la República Islámica de Irán, el Estado de Qatar, el Estado de Palestina y la Federación de Rusia.

De manera especial, se destacó la participación de una representación de alumnos de la Escuela Pública N.º 49 “Nicaragua”, cuya presencia simbolizó los lazos históricos, culturales y educativos que unen a Nicaragua y Uruguay, así como el compromiso compartido con la formación de las nuevas generaciones.

El Embajador de Nicaragua compañero Licio Gelli expresó su profundo agradecimiento a las autoridades de la Cancillería uruguaya, a las representaciones diplomáticas participantes y a todos los presentes por acompañar esta significativa celebración nacional, que reafirma el espíritu de amistad, solidaridad y cooperación entre Nicaragua, Uruguay y los pueblos hermanos de la región.

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