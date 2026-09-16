Embajada de Nicaragua conmemora aniversario de la Independencia Nacional con ofrenda floral a José Artigas

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, estuvo presente el Director de Protocolo, señor Francisco Purificatti, cuyo acompañamiento reafirmó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que existen entre ambos países.

Asimismo, la ceremonia contó con la presencia de muchos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno uruguayo, entre ellos representantes de las Embajadas de la República Islámica de Irán, el Estado de Qatar, el Estado de Palestina y la Federación de Rusia.

De manera especial, se destacó la participación de una representación de alumnos de la Escuela Pública N.º 49 “Nicaragua”, cuya presencia simbolizó los lazos históricos, culturales y educativos que unen a Nicaragua y Uruguay, así como el compromiso compartido con la formación de las nuevas generaciones.

El Embajador de Nicaragua compañero Licio Gelli expresó su profundo agradecimiento a las autoridades de la Cancillería uruguaya, a las representaciones diplomáticas participantes y a todos los presentes por acompañar esta significativa celebración nacional, que reafirma el espíritu de amistad, solidaridad y cooperación entre Nicaragua, Uruguay y los pueblos hermanos de la región.