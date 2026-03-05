Tras polémica en la Jutep, Partido Nacional reafirmó su "plena confianza" en la exministra Arbeleche

Luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) determinara que la exministra de Economía Azucena Arbeleche, violentó normas de conducta pública al firmar una exoneración tributaria que benefició a la empresa donde trabajaba su esposo, el Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que respaldó a la exjerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou.