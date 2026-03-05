Hacete socio para acceder a este contenido

JUTEP | Partido Nacional | Arbeleche

FALLO

Tras polémica en la Jutep, Partido Nacional reafirmó su "plena confianza" en la exministra Arbeleche

Desde el Partido Nacional exigen a la Jutep que actúe "con estricto apego al derecho" y que evite cualquier utilización del órgano "con fines políticos".

Azucena Arbeleche.

 Federico Gutierrez / FocoUy
En ese sentido, la colectividad nacionalista reafirma "su plena confianza en la economista Azucena Arbeleche, cuya trayectoria se caracterizó por la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho".

La misiva trae a flote al director de la Jutep por la oposición, Luis Calabria, quien, votó negativamente para sancionar a la exjerarca. En esa línea, sostienen que el accionar de la ex ministra "se ajustó a derecho y se desarrolló dentro del marco de las normas vigentes que regulan la conducta en la función pública".

"Observamos y denunciamos, con preocupación, que la mayoría oficialista viene haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos", agrega el directorio nacionalista.

Por último, exigen a la Jutep que "actúe con estricto apego al derecho, garantizando criterios jurídicos objetivos y evitando cualquier utilización del organismo con fines políticos, en resguardo de la credibilidad institucional que debe caracterizar a los órganos de control del Estado".

Comunicado completo:

DECLARACION RESPALDO AZUCENA ARBELECHE FINAL

