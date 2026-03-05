Estados Unidos: Casa Blanca publica video de bombardeos en Irán con "La Macarena" de fondo.

¿Estrategia comunicacional de Estados Unidos?

El material forma parte de una estrategia comunicacional del gobierno estadounidense, que en los últimos días ha difundido distintos videos de la operación militar con un estilo similar al de los montajes de redes sociales o videojuegos. En algunos casos incluso se mezclaron imágenes reales de ataques con fragmentos de videojuegos bélicos, lo que también generó cuestionamientos sobre la forma en que se presenta la guerra al público.

Según reportes de medios internacionales, el objetivo de estos contenidos sería mostrar la potencia militar estadounidense y reforzar el apoyo interno a la ofensiva.