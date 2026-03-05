Hacete socio para acceder a este contenido

Obsceno

Estados Unidos: Casa Blanca publica video de bombardeos en Irán con "La Macarena" de fondo

En los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán fueron asesinadas centenares de personas; entre ellas 178 niñas que estudiaban en horario escolar.

Un video difundido por las redes sociales oficiales de la Casa Blanca, en Estados Unidos, generó una fuerte controversia internacional luego de mostrar imágenes de bombardeos contra objetivos en Irán acompañadas por la popular canción “La Macarena”, el éxito del dúo español Los del Río.

El clip, de unos 38 segundos, fue publicado en plataformas como TikTok, Instagram y X como parte de la promoción de la ofensiva militar estadounidense denominada “Operación Furia Épica”, en la que Washington participa junto a Israel en ataques contra territorio iraní.

En el video se observan bombarderos estratégicos despegando, misiles disparados desde buques de guerra y el impacto de proyectiles sobre distintos objetivos, mientras de fondo suena una versión instrumental del conocido tema que se popularizó mundialmente en los años noventa.

¿Estrategia comunicacional de Estados Unidos?

El material forma parte de una estrategia comunicacional del gobierno estadounidense, que en los últimos días ha difundido distintos videos de la operación militar con un estilo similar al de los montajes de redes sociales o videojuegos. En algunos casos incluso se mezclaron imágenes reales de ataques con fragmentos de videojuegos bélicos, lo que también generó cuestionamientos sobre la forma en que se presenta la guerra al público.

Según reportes de medios internacionales, el objetivo de estos contenidos sería mostrar la potencia militar estadounidense y reforzar el apoyo interno a la ofensiva.

