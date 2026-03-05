Un video difundido por las redes sociales oficiales de la Casa Blanca, en Estados Unidos, generó una fuerte controversia internacional luego de mostrar imágenes de bombardeos contra objetivos en Irán acompañadas por la popular canción “La Macarena”, el éxito del dúo español Los del Río.
Obsceno
Estados Unidos: Casa Blanca publica video de bombardeos en Irán con "La Macarena" de fondo
En los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán fueron asesinadas centenares de personas; entre ellas 178 niñas que estudiaban en horario escolar.