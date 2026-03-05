Luis Alberto Heber: Expulsarán a los ediles que apoyen el fideicomiso propuesto por Mario Bergara

Heber: "No hay margen para desmarques"

Para Heber, la postura debe ser orgánica. El senador sostiene que financiar una gestión que consideran deficiente no es "ser constructivo", sino dar un "cheque en blanco" a un adversario directo. La advertencia de expulsión no es solo un mensaje administrativo, sino una señal política de cara al ciclo electoral, donde el Partido Nacional busca presentarse como una alternativa compacta y crítica frente al oficialismo capitalino.

Respuesta de la IM

Desde el entorno de Mario Bergara, la acción de Heber se ha percibido como una "presión antidemocrática" que impide a los representantes departamentales actuar según su conciencia y las necesidades de sus municipios. Los ediles que estaban en proceso de diálogo se encuentran ahora en la encrucijada de priorizar los acuerdos territoriales o alinearse a la disciplina partidaria para evitar el fin de su carrera dentro del partido.