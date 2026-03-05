Hacete socio para acceder a este contenido

Mario Bergara | PN |

Disciplina partidaria o expulsión

Luis Alberto Heber: Expulsarán a los ediles que apoyen el fideicomiso propuesto por Mario Bergara

Luis Alberto Heber advirtió a los ediles del PN que no habrá tolerancia con quienes que apoyen la propuesta del FA y faciliten obras propuestas por Bergara.

Conferencia de prensa. Renuncia Luis a Heber como ministro del interior y Guillermo Maciel como sub secretario.&nbsp;

La interna del Partido Nacional atraviesa horas de tensión tras las declaraciones del senador Luis Alberto Heber. En un mensaje que busca blindar la unidad opositora, Heber aseguró que cualquier edil nacionalista que vote a favor de los fideicomisos solicitados por el intendente Mario Bergara será expulsado de la colectividad.

El conflicto surge ante el ambicioso plan de inversión de la Intendencia de Montevideo, que busca una cifra cercana a los US$ 300 millones para obras de infraestructura y limpieza. Al requerir mayorías especiales en la Junta Departamental, Bergara necesita captar votos por fuera del Frente Amplio, y algunos ediles blancos han mostrado disposición a negociar, argumentando que las obras son necesarias para los vecinos.

Heber: "No hay margen para desmarques"

Para Heber, la postura debe ser orgánica. El senador sostiene que financiar una gestión que consideran deficiente no es "ser constructivo", sino dar un "cheque en blanco" a un adversario directo. La advertencia de expulsión no es solo un mensaje administrativo, sino una señal política de cara al ciclo electoral, donde el Partido Nacional busca presentarse como una alternativa compacta y crítica frente al oficialismo capitalino.

Respuesta de la IM

Desde el entorno de Mario Bergara, la acción de Heber se ha percibido como una "presión antidemocrática" que impide a los representantes departamentales actuar según su conciencia y las necesidades de sus municipios. Los ediles que estaban en proceso de diálogo se encuentran ahora en la encrucijada de priorizar los acuerdos territoriales o alinearse a la disciplina partidaria para evitar el fin de su carrera dentro del partido.

