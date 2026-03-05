La interna del Partido Nacional atraviesa horas de tensión tras las declaraciones del senador Luis Alberto Heber. En un mensaje que busca blindar la unidad opositora, Heber aseguró que cualquier edil nacionalista que vote a favor de los fideicomisos solicitados por el intendente Mario Bergara será expulsado de la colectividad.
Disciplina partidaria o expulsión
Luis Alberto Heber: Expulsarán a los ediles que apoyen el fideicomiso propuesto por Mario Bergara
Luis Alberto Heber advirtió a los ediles del PN que no habrá tolerancia con quienes que apoyen la propuesta del FA y faciliten obras propuestas por Bergara.