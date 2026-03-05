Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

a todo o nada

Boston River y Racing se enfrentan por la Sudamericana

El encuentro comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Centenario, encuentro que será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez.

Boston River ante Racing por la Sudamericana.

 Racing Club
Tarde de fútbol internacional, en la que hoy se conocerá el segundo representante de nuestro país en la Copa Sudamericana, que se sumará a MC Torque. Boston River recibirá a Racing a partir de las 19:00 horas por la primera fase del torneo.

El encuentro que se jugará en el Estadio Centenario contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, quien estará acompañado por sus compatriotas Eduardo Cardozo, Eduardo Britos por las bandas y José Méndez como cuarto árbitro. En el VAR estarán Ulises Mereles y Héctor Balbuena, también de Paraguay.

Para Boston será su tercera participación en Copa Sudamericana tras el 2016 y 2017 en dónde avanzó hasta la segunda fase quedando eliminado a manos de Cerro Porteño y Banfield respectivamente.

Racing tendrá también su tercera participación en este torneo, todas de manera consecutiva. En las últimas dos ediciones llegó a fase de grupos, en 2024 cayó a manos de Huachipato en los dieciseisavos de final y en 2025 sumó apenas un punto en el grupo compartido con Huracán, Corinthians y América de Cali.

Probables equipos de Boston River y Racing

El equipo que oficiará como local, dirigido por Israel Damonte, no comenzó de buena manera el Torneo Apertura, y esta tarde saldría a la cancha con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Leandro Suhr, Francisco Barrios, Agustín Amado, Franco Pérez; Gastón Ramírez; y Francisco Bonfiglio.

Por el lado de Racing, Christian Chambian no podrá contar con Martín Ferreira ni Sebastián Da Silva por estar lesionados, por lo que jugaría con Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo; Álex Vázquez, Felipe Cairus, Juan Pérez, Esteban da Silva; Iván Manzur y Tomás Habib.

