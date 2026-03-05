Boston River y Racing se enfrentan por la Sudamericana

Racing tendrá también su tercera participación en este torneo, todas de manera consecutiva. En las últimas dos ediciones llegó a fase de grupos, en 2024 cayó a manos de Huachipato en los dieciseisavos de final y en 2025 sumó apenas un punto en el grupo compartido con Huracán, Corinthians y América de Cali.

Probables equipos de Boston River y Racing

El equipo que oficiará como local, dirigido por Israel Damonte, no comenzó de buena manera el Torneo Apertura, y esta tarde saldría a la cancha con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Leandro Suhr, Francisco Barrios, Agustín Amado, Franco Pérez; Gastón Ramírez; y Francisco Bonfiglio.

Por el lado de Racing, Christian Chambian no podrá contar con Martín Ferreira ni Sebastián Da Silva por estar lesionados, por lo que jugaría con Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo; Álex Vázquez, Felipe Cairus, Juan Pérez, Esteban da Silva; Iván Manzur y Tomás Habib.