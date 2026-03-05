Militares uruguayos en Altos del Golán activaron plan bunker por la guerra en Medio Oriente

De acuerdo con Botti, los efectivos permanecen en las bases que Uruguay mantiene en la meseta y tienen restringido el movimiento, lo que ha impedido el desarrollo normal de algunas tareas vinculadas a la misión de paz que cumplen en la zona.

La situación de alerta se produjo luego de que el sábado se iniciara una nueva escalada militar en Medio Oriente, tras ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei. El conflicto ha provocado hasta el momento más de 1.200 muertes y mantiene en tensión a toda la región.