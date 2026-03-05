El contingente de militares uruguayos desplegado en los Altos del Golán se encuentra en buenas condiciones, aunque debió activar medidas de seguridad y utilizar bunkers en sus bases a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente iniciada el pasado sábado.
Restricción de movimiento
Militares uruguayos en Altos del Golán activaron plan bunker por la guerra en Medio Oriente
El contingente está integrado por 210 efectivos y tres observadores militares que cumplen tareas en esa zona estratégica ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.