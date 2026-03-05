Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad militares | Medio Oriente | plan

Restricción de movimiento

Militares uruguayos en Altos del Golán activaron plan bunker por la guerra en Medio Oriente

El contingente está integrado por 210 efectivos y tres observadores militares que cumplen tareas en esa zona estratégica ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.

Por Redacción de Caras y Caretas

El contingente de militares uruguayos desplegado en los Altos del Golán se encuentra en buenas condiciones, aunque debió activar medidas de seguridad y utilizar bunkers en sus bases a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente iniciada el pasado sábado.

Según pudo saber Radio Uruguay, el contingente está integrado por 210 efectivos y tres observadores militares que cumplen tareas en esa zona estratégica ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.

Plan bunker

El vocero del Ejército, Fernando Botti, explicó en diálogo con Informativo Uruguay que los militares no presentan inconvenientes desde el punto de vista logístico, aunque se encuentran aplicando el denominado “plan bunker” como medida preventiva ante la situación de conflicto.

De acuerdo con Botti, los efectivos permanecen en las bases que Uruguay mantiene en la meseta y tienen restringido el movimiento, lo que ha impedido el desarrollo normal de algunas tareas vinculadas a la misión de paz que cumplen en la zona.

La situación de alerta se produjo luego de que el sábado se iniciara una nueva escalada militar en Medio Oriente, tras ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei. El conflicto ha provocado hasta el momento más de 1.200 muertes y mantiene en tensión a toda la región.

