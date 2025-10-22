Unasev ajusta la coordinación de los gobiernos departamentales

En materia de tránsito existe el riesgo de que quede en el discurso y no en los hechos?

-Pero nosotros tenemos un poco el acumulado de haber estado mucho tiempo como director de tránsito en Canelones, asesor del Congreso de Intendente. Entonces tenemos, hay una cantidad relativa de directores que repiten desde hace mucho tiempo, Mauricio González es uno, Juan Pígola de Maldonado es otro. Intermitentemente, Tacuarembó también con el Negr Osorio y después ahora con Agapito Leal. O sea, hay como una trayectoria de trabajo que lo que nos unía de alguna manera era la dificultad que teníamos para trabajar en la oficina y con la gente. Entonces, hoy tenemos la oportunidad desde la UNASEV de esas herramientas que necesitamos en la Intendencia para que los operativos tengan un buen resultado por el tema de picadas, por el tema de la falta de permiso de conducir, crear desde acá esas herramientas que reclamamos del otro lado del mostrador. Yo creo que ahí hay una fortaleza y las cosas que estamos planteando, salvo las improntas que podamos tener para trabajar y algún tema puntual, son resumen de todo ese acumulado. Entonces lo que esperamos y estamos planteándolo así, entendiendo que necesitamos que la gente cambie el chip, de que estamos en un problema complejo con la siniestralidad y los fallecidos, que es un problema social, que es un problema evitable, que es responsabilidad de todas y de todos, pero también entender quienes toman las decisiones políticas que tienen que tomar otro tipo de decisiones. Y ahí es donde entran en juego las cosas que estamos planteando. Los temas de tránsito en la educación de manera curricular, más fiscalización, la justicia actuando, la UNASEV liderando este proceso, la participación de la gente en las unidades locales de seguridad vial, que es muy importante, después herramientas como el permiso de conducir por punto o puede ser la gestión de residuos vehicular, o sea, cómo centralizamos la destrucción de los vehículos incautados y cómo de eso se hace una oportunidad. La fiscalización móvil para que todos los inspectores tengan las tablas o los teléfonos, que esto arrancó hace ya dos años y que todavía no se ha materializado a nivel nacional. Por ejemplo, un plan de impacto para abordar el tema de las motos, algo que con los intendentes salientes de Maldonado, Montevideo, Canelones, Ministro del Interior actual y UNASEV actual, se le propuso al Congreso del Intendente para que las motos cuando se venden, si bien están obligadas por ley a que sean empadronadas con casco y chaleco, eso no funciona en general. Y nosotros ponemos algo de despectivo, pero para que se entienda. Hoy pasas por un super, 1490 dólares por decir cualquier moto, bueno 36 cuotas vimos ayer, te llevas la moto, no asocias esa moto a una persona, que es un planteo que hizo la Intendencia de Maldonado y estuvimos de acuerdo, que al momento de la venta, nosotros planteamos que se tenía que pre empadronar como pasa con los autos. Una persona vende un vehículo, entra a la web del SUCIVE, pre empadrona y va a la Intendencia con ese papel, que le da 30 días para circular, pero es la puerta de entrada a las Intendencias. Lo mismo con las motos y es el mismo formulario, pero asociándolo a una persona a ese vehículo, porque si no tenés lo que les decía recién, una moto que se vende, sale la persona, la moto y una factura y nada más. Entonces todas esas son herramientas, estas que tú preguntabas en el arranque, que tenemos que tratar de instrumentar para que, todas en conjunto, porque ninguna de ellas desde nuestra opinión por sí sola va a resolver el tema”

¿ El departamento de Rivera, con el flujo de vehículos brasileños está contemplado por aquello de que la costumbre le ganó a la norma?

-Se me recordó, que el límite jurídico no va de la mano con el límite operativo. Correcto. Y me ponía en situación de lo que pasaba en el año 2016, cuando habían en el país 19 permisos de conducir distinto, y nosotros decíamos, no puede ser que el límite jurídico de un departamento con otro nos coarte la posibilidad de tener una unificación a nivel nacional. Entonces, uno se imagina, desde el atrevimiento y desde el conocimiento, que en el caso de Rivera y Livramento, o en el caso de Chuy, en Rocha, hay una frontera seca, hay una forma de moverse la gente que se tiene que abordar desde esa perspectiva, más allá de lo jurídico. Con lo jurídico, pero buscarle la vuelta para generar una especie de buffer o zona que tenga una regla de juego distinta.

Se está tratando de aplicar un sistema similar al puesto en práctica por el MSP?

-Bueno, buenísimo tener ese antecedente, nos viene bárbaro. Entonces, yo le decía en el arranque, me interesaba, y le decía a los compañeros, quiero venir a Rivera tranquilo a trabajar estas cuestiones, tenemos la suerte, y lo digo con total honestidad, de tener a dirigentes locales en la UNASEV, que conocen la realidad y que van a poder hablar con propiedad, porque uno puede venir y escuchar y aprender, pero vivirlo es distinto. Por eso decimos que los problemas de tránsito son comunes a nivel nacional, pero debemos abordar la realidad territorial de cada lugar, la lógica de cada lugar, el tipo de movilidad, la infraestructura, la idiosincrasia, distintas. No podemos venir con la receta canaria a Rivera, o con la receta de Rivera a Maldonado, porque son otras. Entonces, construir desde lo local. Y además, teniendo ese plus, nos viene bárbaro poder trabajarlo, porque inclusive tenemos que levantar la mira hasta el nivel MERCOSUR también, de integración, de movilidad, de transparencia, de seguridad de tránsito, pero también de seguridad pública. Entonces, creo que tenemos por delante algunos desafíos para trabajar, que lo primero que hay que hacer es conocerlo y aprenderlo, para ver cómo podemos instrumentar. Porque, como les decía en el arranque, tenemos la excusa o la oportunidad de hoy, trabajar desde la UNASEV las cosas que reclamamos desde las intendencias.

¿Qué pasa con los propietarios de vehículos uruguayos?

-Lo mismo estamos pretendiendo hacer con el permiso por punto. El permiso por punto es un permiso de premio de castigo. O sea, aquella persona que hoy hace las cosas bien en el tránsito no tiene ningún premio, y con eso le contesto también, si esta persona del Uruguayo hace las cosas bien, pero a veces hacer las cosas bien no quiere decir que del otro lado lo hagan mal. Si la patente del otro lado te sale más barato, si el vehículo te sale más barato, ya de pique las condiciones son injustas. Entonces es difícil ordenar un territorio donde tenés incompatibilidad de cosas. Nosotros lo que tenemos que trabajar es para buscar esa incompatibilidad, resolverla, y ahí sí va a ser la garantía para esta persona que dice que tengo todo bien, y hago todo bien, que tenga las mismas regulaciones de los dos lados. Tenemos que buscar eso, tenemos que construirlo. Yo me animo a eso, y estamos acá para eso. Se construyen, no se imponen, no se decretan. A ver, la Prefectura de Livramento y la Policía Rodoviaria, fueron el lunes a Montevideo a un encuentro nacional que hicimos de Unidades Locales y Seguridad Vial. Tuvieron el gesto de ir hasta allá. Hoy estamos nosotros acá, y también ellos están en la actividad, y nos vamos a juntar. Entonces yo creo que por ahí empezamos a arrimar las partes. Vienen que no era muy distinto discutir esta cosa en el Congreso de Intendente con 19 realidades distintas, también dentro de los propios partidos políticos. A ver, recordemos la guerra de patentes, recordemos hoy los precios de la patente de los camiones más viejos del 2013, o la no unificación de algunos criterios de las motos, y estamos hablando del mismo país y de los mismos departamentos en un ámbito de trabajo como es el Congreso de Intendente. ¿Me explico lo que quiero decir? Las cosas se fueron trabajando y construyendo. Entonces me parece que tenemos la oportunidad y la voluntad de caminar en esa dirección. Ojalá podamos venir dentro de un par de años y decir, bueno, tenemos medianamente encaminada la cosa.

Preocupa la siniestralidad provocada por animales sueltos?

-Los cometidos de la UNASEV por ley son abordar la política pública de la seguridad vial no operativa. Nosotros no tenemos capacidad de ser operativo, pero sí tenemos capacidad de trabajar, de articular, de problematizar los temas que tienen que ver con que se cumplan las leyes. A veces discutís, quizá vamos a pedir a salir del Congreso de Intendente un poquito y vamos a hablar de migraciones y de aduanas y misterios de transporte. Bueno, la persona, dice la ley de hoy, la persona que no demuestre domicilio en territorio nacional está obligado a pagar las multas anteriores al país. Entonces, bueno, vos preguntás, la ley está hecha, la reglamentación está hecha, pero no se ejecuta. Y el papel que la UNASEV tiene, si bien no es el papel de ejecutar esa política, hay que juntar a la gente en la mesa, vengan muchachos, vengan ministerios, vengan aduanas, vengan migraciones, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Si yo lo miro al otro lado, alguien me puede decir, ¿por qué te metés? Y porque la ley lo dice. Entonces, ¿qué hacemos con las Intendencias? Nosotros tenemos, y además también por ley se creó en el 2015 el SINATRAN, que es el Sistema Nacional de Relevamiento de Información de los Siniestros de Tránsito, y todas las instituciones que brindan información están obligadas a dar esa información porque es el lugar donde se centraliza esa información. Nosotros lo que hacemos es tener el reporte anual. Cualquier persona que entre a la web de la UNASEV tiene el reporte anual, inclusive los históricos, pero además este año lo que hicimos fue publicar, elaborar y publicar el informe de Departamento. Si ustedes entran ahora a la web de la UNASEV, van a la parte de datos y estadística, buscan los informes y está el informe de Rivera, que se compara con el nacional. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la información a las Intendencias, que son las que tienen que abordar la problemática y trabajarla. Ahí tenés los lesionados, los siniestros, los fallecidos, las edades, el género, el día de la semana, la hora, los usuarios vulnerables, los factores de riesgo. Tenés un montón de información y vos con esa información tenés que planificar el trabajo. Entonces nosotros llegamos hasta ahí y después empezamos a aplicar un programa , que habla de las desviaciones en datos estadísticos. Lo que en una encuesta sería el margen de error más o menos. Si hay un número que es promedio nacional, aplicamos ese margen y todo lo que esté muy por encima de eso o muy por debajo de eso, en algunos casos el estar por encima es para bien y en otros casos es para mal y por debajo lo mismo, ahí ponemos la lupa para ver qué políticas se están llevando adelante para tratar de corregir si están mal o de tomarlas para bien. Rivera es uno del departamento que tiene mayor uso de casco. O sea, los siniestros de tránsito, las personas que iban con casco en Rivera están en el 94%, cuando el promedio nacional es 81%. Bien, miremos a Rivera qué es lo que está haciendo para que ese número sea alto. O, hay algún departamento que tiene las espirometrías positivas por encima no sólo del promedio sino de ese margen de desviación que te decía que está pasando acá. Qué está pasando en X departamento para no sentirse ofendido de que se dan muchas espirometrías positivas. Entonces, la información es evidencia, es datos de la realidad y con eso es que las intendencias, caminera, Jefatura tienen que planificar el trabajo operativo para dar cumplimiento a esas cuestiones. Hablábamos hoy acá, acá hay un problema de atropello de animales, que acá es de perros, pero en otros lugares es de caballos. el tema se aborda de manera distinta. Hace dos días hubo un accidente con vacunas. Bueno, por ejemplo, entonces, esa situación es una de ellas. Estamos teniendo un problema general a nivel nacional de despistes. El vehículo despista, no interactúa con otro vehículo, no interactúa con el peatón, la calle no tiene pozo, la persona fallece, no tiene alcohol en sangre. El celular es el problema. ¿Cómo se explica? Porque es una distracción. Tenemos un informe hecho de la UNASEV anterior, de un estudio observacional, donde el uso del celular es transversal a todos, al peatón, al ciclista, al motociclista, al automovilista y es despista, o sea, la persona sola. Entonces, ¿cómo nos vamos a obligar o a pinchar para que las intendencias fiscalicen el uso del celular? ¿O cómo nos vamos a poner como una de las multas que más puntos va a sacar del permiso por punto el uso del celular? Si mañana eso cambia, capaz que lo podemos cambiar. Entonces, esa información, que es la que se centraliza en la UNASEV, se pone a disposición de las instituciones pero también de la gente para que planifiquen el trabajo que tienen que hacer en el territorio.

Que va a pasar con los radares instalados en cada intendencia , cada una con realidades distintas?

-Bueno, tanto las intendencias como el Ministerio de Transporte y ahora el Ministerio de Interior, la UNASEV anterior le envió al Ministerio de Transporte un mapeo de los puntos rojos, dijera la UNASEV, donde estaban los siniestros para que el Ministerio de Transporte en ese caso, en ese momento, tomará la decisión de la instalación de los radares. Pero es un elemento. Los radares te sirven no sólo para el control de velocidad, te sirven para un conteo de flujo vehicular te sirven para colaborar con los temas de seguridad pública. A mí me encanta poner un ejemplo que pasó en Pando, hubo una rapiña en un comercio y al vehículo lo identificaron con el radar de San Jacinto. Porque fueron haciendo el seguimiento y sin embargo, el radar que tenía un objetivo sirvió para el otro. Nosotros teníamos en Ciudad de la Costa una zona que todavía sigue siendo un problema donde se hacen picadas, la zona del Parque Roosevelt. Entonces pusimos cámaras que combinadas con las cámaras del Ministerio de Interior podrías tener un rastreo de ese vehículo para después llevar las cosas a la justicia. Entonces el radar te resuelve la problemática de un lugar puntual que tiene que ser analizada por los siniestros de tránsito, por el entorno, si hay centros de estudios, si hay concentración de trabajo, si hay complejos de vivienda. O sea, es una herramienta más como puede ser un semáforo, una rotonda, un prohibido estacionar, un tarifado. Entonces resuelve y atiende la realidad de un lugar.

¿Mucho más estricto y recaudatorio?

-A ver, yo no voy a ser demagogo, claramente te genera recaudación, pero la recaudación es una consecuencia de la conducta de la gente.

Existe la posibilidad de instalar los radares por tramos?

-Al respecto del tema, los tres consejeros del Congreso de Intendentes César García Juan Pigoli y yo , con Drapper como presidente de la UNASEV hicimos en España una capacitación para hacer el permiso por punto tomamos la referencia de España hicimos una capacitación por Zoom de siete clases teóricas vinculado a lo práctico a lo político a lo institucional a lo operativo y después fuimos allá a verlo in situ . Ahí recorrimos la DGT de España las cámaras el sistema de fiscalización y bueno y ahí y también en España que eso se llama control de velocidad media y que acá con Maldonado estuvimos che vamos a ver si y al final no se instrumentó este creo que estamos en mejores condiciones acá que en España en España se dio un debate jurídico si la norma habilitaba a que se pudiera controlar velocidad media y yo acá lo que discuto en la norma uruguaya es la herramienta que tiene la Intendencia las Intendencias porque la constitución lo mandata y la ley lo dispone es que tiene que controlar la velocidad entonces no te dice si es velocidad media si es velocidad en el momento si es de fiscalización móvil si es fija vos tenés la obligación de controlar entonces tenés puntos donde podés generar la velocidad media para el vecino y la vecina ¿qué es velocidad media? si yo tengo dos radares si yo estoy del punto A al punto B tengo una distancia y pongo X cantidad de tiempo eso te determina la velocidad entonces vos en una zona determinada en un trayecto excediste la velocidad y te multo yo creo que es innovador nosotros, yo en mi caso personal fue que se lo acabo de sugerir a Lavalleja.