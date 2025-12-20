Uruguay hará los "máximos esfuerzos" para firmar el acuerdo Mercosur-UE en enero

El subsecretario del MEF aseguró que las proyecciones presentadas por el gobierno en el presupuesto quinquenal no incluyen los efectos positivos en la economía uruguaya de la concreción de la firma del acuerdo con la Unión Europea o los avances del Acuerdo Transpacífico. "Las proyecciones parten de un escenario base en el cual lo que está son el conjunto de acciones sobre las cuales el gobierno tiene capacidad de incidencia directa", afirmó.

Retomarían la firma en enero

Según informaron medios internacionales a partir de fuentes europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, propuso a los jefes de Estado retomar la firma para el 12 de enero en Paraguay. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también matizó la gravedad de esta postergación: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”, declaró este exprimer ministro socialista de Portugal.

La fecha no fue ratificada por los cancilleres del Mercosur en la sesión del Consejo Mercado Común de este viernes, y de hecho en Cancillería desconfían de que la firma siquiera llegue en enero.

Por lo pronto, los embajadores de la Unión Europea ya pospusieron para el lunes que viene la discusión en torno al acuerdo con Mercosur que estaba prevista para este viernes.

Eso sí, los cuatro miembros del Mercosur mantuvieron su apuesta por rubricar el acuerdo en el corto plazo una vez que la Unión Europea resuelva sus desavenencias internas.