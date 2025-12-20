Hacete socio para acceder a este contenido

Sin acuerdo

Uruguay hará los "máximos esfuerzos" para firmar el acuerdo Mercosur-UE en enero

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, propuso a los jefes de Estado retomar la firma para el 12 de enero en Paraguay.

Uruguay intentará con el resto de los países del Mercosur firmar el acuerdo con la UE en enero.

Por Redacción Caras y Caretas

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, aseguró este viernes que el gobierno continuará trabajando a nivel de la Cancillería y la Asesoría de Política Comercial del MEF, a cargo Juan Labraga, para que se pueda firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en enero, tras la postergación anunciada el jueves.

Uruguay hará los "máximos esfuerzos" para la firma del acuerdo pese a las "dificultades que provienen de Europa que no hicieron posible algo que hace unas semanas parecía que estaba más cerca de poder concretarse".

Vallcorba destacó la importancia del acuerdo con la Unión Europea no solo para Uruguay sino también para el Mercosur. "Hoy estamos en esa etapa final, tratando de que efectivamente se pueda concretar", indicó.

El subsecretario del MEF aseguró que las proyecciones presentadas por el gobierno en el presupuesto quinquenal no incluyen los efectos positivos en la economía uruguaya de la concreción de la firma del acuerdo con la Unión Europea o los avances del Acuerdo Transpacífico. "Las proyecciones parten de un escenario base en el cual lo que está son el conjunto de acciones sobre las cuales el gobierno tiene capacidad de incidencia directa", afirmó.

Retomarían la firma en enero

Según informaron medios internacionales a partir de fuentes europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, propuso a los jefes de Estado retomar la firma para el 12 de enero en Paraguay. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también matizó la gravedad de esta postergación: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”, declaró este exprimer ministro socialista de Portugal.

La fecha no fue ratificada por los cancilleres del Mercosur en la sesión del Consejo Mercado Común de este viernes, y de hecho en Cancillería desconfían de que la firma siquiera llegue en enero.

Por lo pronto, los embajadores de la Unión Europea ya pospusieron para el lunes que viene la discusión en torno al acuerdo con Mercosur que estaba prevista para este viernes.

Eso sí, los cuatro miembros del Mercosur mantuvieron su apuesta por rubricar el acuerdo en el corto plazo una vez que la Unión Europea resuelva sus desavenencias internas.

