Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Meloni | Parlamento |

"Paciencia"

Giorgio Meloni, el jugador clave para la firma del acuerdo UE-Mercosur

La primera ministra de Italia Giorgia Meloni aseguró que “no se opone” al acuerdo pero que tiene “problemas políticos con los agricultores”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La primera ministra italiana Giorgia Meloni pateó el tablero el miércoles cuando afirmó en su país que consideraba “prematuro” avanzar hacia la firma con el Mercosur este mismo sábado 20 de diciembre.

A pesar de que primero emitió un ultimátum de que era “ahora” o nunca, el Brasil de Lula Da Silva aflojó su posición luego de una conversación del líder petista con la italiana Meloni. Lula contó que la primera ministra europea le aseguró que “no se opone” al acuerdo pero que tiene “problemas políticos con los agricultores”. El brasileño confió en la palabra de Meloni de que se siente “capaz” de convencer a los productores y reconstruyó que ella le pidió “tener paciencia” por “máximo un mes”. Lula sentenció que “la esperanza es lo último que se pierde”.

El brasileño ya había avisado el miércoles a la Unión Europea que si le cerraba el paso al acuerdo iban “a ser duros a partir de ahora”, porque ya cedieron “en todo lo que la diplomacia podía ceder”. En una entrevista con EBC, su canciller Mauro Vieira declaró que “si no se concluye, no hay más que negociar” y que Brasil pasaría a “dirigir” su “atención y energía a otros socios importantes que están en la fila” como Japón y Reino Unido.

Nuevas cláusulas el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó a mediados de la semana las nuevas cláusulas de salvaguardia diseñadas para calmar el descontento de los agricultores, que desplegaron importantes movilizaciones en Bruselas. Con esto la Comisión Europea quedaría obligada a investigar aumentos repentinos de demanda de carne proveniente de países del Mercosur si las importaciones aumentan más del 5% o si tienen un precio más barato de 5% o más en comparación a los productos europeos.

Los eurodiputados también endurecieron medidas que ahora deben negociarse en el seno del Consejo Europeo. Una de ellas es la “obligación de reciprocidad” que exigiría a países del Mercosur a aplicar los mismos estándares de producción que los de la Unión Europea para acceder a sus mercados. Esa posición a favor de medidas espejo ha sido uno de los puntos de la Italia de Meloni en las negociaciones.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar