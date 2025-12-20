Giorgio Meloni, el jugador clave para la firma del acuerdo UE-Mercosur

El brasileño ya había avisado el miércoles a la Unión Europea que si le cerraba el paso al acuerdo iban “a ser duros a partir de ahora”, porque ya cedieron “en todo lo que la diplomacia podía ceder”. En una entrevista con EBC, su canciller Mauro Vieira declaró que “si no se concluye, no hay más que negociar” y que Brasil pasaría a “dirigir” su “atención y energía a otros socios importantes que están en la fila” como Japón y Reino Unido.

Nuevas cláusulas el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó a mediados de la semana las nuevas cláusulas de salvaguardia diseñadas para calmar el descontento de los agricultores, que desplegaron importantes movilizaciones en Bruselas. Con esto la Comisión Europea quedaría obligada a investigar aumentos repentinos de demanda de carne proveniente de países del Mercosur si las importaciones aumentan más del 5% o si tienen un precio más barato de 5% o más en comparación a los productos europeos.

Los eurodiputados también endurecieron medidas que ahora deben negociarse en el seno del Consejo Europeo. Una de ellas es la “obligación de reciprocidad” que exigiría a países del Mercosur a aplicar los mismos estándares de producción que los de la Unión Europea para acceder a sus mercados. Esa posición a favor de medidas espejo ha sido uno de los puntos de la Italia de Meloni en las negociaciones.