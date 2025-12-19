Antía le otorgó a su actual pareja una casa y trabajo en la Intendencia

Este caso ya fue referido por Caras y Caretas en su edición del 12 de julio del 2024. Pero entonces no podíamos afirmar con certeza que ambos fueran pareja, aunque la señora si es una militante nacionalista que ha figurada en listas. Ahora es Antía quien ya no oculta esa relación que mantienen desde hace varios años.

Casa y trabajo

Bermolen es una conocida militante nacionalista que residía en Aiguá, donde poseía una peluquería. Aproximadamente en el año 2013 abrió su peluquería en la capital departamental. Un tiempo después ingresó al municipio de Punta del Este por designación directa, donde cumplió funciones hasta hace algunos meses, y hoy se desempeña en oficinas de la Dirección de Higiene ubicadas en el edificio de la Intendencia.

El 10 de enero del año 2018, Enrique Antía firmó la resolución 00292/2018 por la cual se adjudicó, en carácter de “comodato” por el plazo de dos años, la vivienda individualizada con el N.º 11, sita en el padrón número 27.319, manzana M de Cañada Aparicio de la ciudad de Maldonado, a Mary Nellys Bermolen Muñoz”. El decreto establece que “la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud remite las actuaciones para que se adjudique a la solicitante la vivienda que se indica, en razón de la situación de vulnerabilidad social constatada”.

El artículo 152 del Decreto Departamental N.º 3881/2011, al que refiere la resolución de Antía, establece que la Intendencia, “en el marco de la política general de adjudicación de viviendas, está facultada a destinar un mínimo de 20 soluciones habitacionales para ser adjudicadas en forma directa y transitoria, previo informe técnico, con el fin de contemplar casos de vulnerabilidad social extrema”.

Que la señora estuviera en estado de “vulnerabilidad social extrema” es un argumento difícil de sostener, más cuando en su muro de Facebook publicaba fotos de sus viajes por el Caribe o videos conduciendo coches de alta gama (Mercedes Benz descapotable) o en importantes restaurantes puntaesteños.

El 12 de abril del año 2020, Bermolen escribió en su Facebook: “Felicito a quien tuvo esta idea de mostrar la vergüenza del centro de Maldonado, cuando llevo 7 años alquilando un local en el centro, que he pagado siempre, quizás con unos días de atraso… la señora dueña del local me pide ‘entregame el local’. No supo esperar la cuarentena que nos toca vivir? Cuando mi respuesta fue ‘no te lo voy a entregar!!!!!!!!!! porque es de lo que vivo!!!!!!!’. Cuando alquilé ese local no era habitable, hoy tiene luz, agua, piso, baño, cocina, está a nuevo!!!!!!!!”.

El plazo de dos años de comodato por el que se le había otorgado una vivienda venció, y obviamente la señora no se encontraba en estado de “extrema vulnerabilidad social”. Pero la Intendencia no sólo no le reclamó la casa, sino que le adjudicó otra, pero esta vez a su hijo, con quien vive, según lo han informado vecinos del lugar. La nueva propiedad se ubica en el complejo B75, ubicado en continuación avenida Aiguá, que la Agencia Nacional de Viviendas entregó a la Intendencia de Maldonado para su administración.

La situación es tan irregular que, si bien la propiedad no está a nombre de la señora, sí lo están los gastos comunes. Figura en la nómina que todos los meses reciben los vecinos del lugar.

Ocho años después de la primera adjudicación, realizada a partir de informes falsos, sigue en el mismo lugar a pesar de que “el comodato” era por dos años. En la sesión de la Junta Departamental del 8 de mayo del 2018 el edil frenteamplista Sergio Duclosson se refirió al tema y afirmó que “todos los días están llegando casos nuevos sobre el otorgamiento de viviendas en la modalidad comodato. Y da la casualidad que los tres o cuatro casos que tengo en este momento son de adherentes y militantes del Partido Nacional, y tengo las pruebas”. Agregó que uno de ellos refiere “a una señora que fue contratada en la Dirección de Cultura para cierto trabajo, bajo la modalidad de monotributista asociativo del Mides, se le renueva un contrato en la Dirección General de Cultura el 29 de diciembre de 2017. Pero lo llamativo es que cinco días después a esa misma persona se le otorga una vivienda bajo la modalidad de comodato. Y acá están las pruebas, acá están las resoluciones de la Intendencia de Maldonado y acá está la foto de la señora con el intendente Enrique Antía”, afirmó Duclosson.

Luego, hizo referencia al caso de Bermolen, “comerciante de la zona de Maldonado, tiene una peluquería en el centro, su hijo concurre a una institución privada, tiene auto. A esta señora también se le entrega una vivienda en Cañada Aparicio. Comerciante de Maldonado, peluquera, con hijo que concurre a una institución privada, con auto… me pregunto: ¿Cuál es la vulnerabilidad social extrema? Ocurre que la encontramos en una lista del Partido Nacional, así como otros casos que me están llegando ahora que también tienen militancia en el Partido Nacional”, afirmó. Agregó que “en el período pasado Antía también adjudicó una vivienda a la exesposa de uno de sus directores de confianza”.

Duclosson realizó un pedido de informes dirigido a la Intendencia con el que pretendía saber cuántas viviendas se han entregado bajo la modalidad de comodato, a quiénes se adjudicaron y quién es el asistente social que firma los informes sobre vulnerabilidad. Pero jamás recibió la respuesta.

Ana Antúnez, entonces también edila frentista, tuvo que recurrir a la ley de acceso a la información pública para reclamar a la Intendencia que le dijera:

Cuántos apartamentos del complejo B75, ubicado en continuación avenida Aiguá, entregó la Agencia Nacional de Viviendas a la Intendencia de Maldonado en el período 2021–2023.

Cuál fue el mecanismo de adjudicación de esas viviendas, y que informe si fue por sorteo o adjudicación directa.

Copias de las resoluciones en ambos casos.

Detallar nombre de los beneficiarios, requisitos solicitados, criterios y formas de las adjudicaciones.

El 19 de enero del 2024 la Intendencia respondió que “varios apartamentos de ese complejo se encuentran vacíos”. Luego adjunta decenas de formularios de Inspección de Viviendas en los que constan los nombres de los ocupantes y cómo accedieron a la vivienda. Se informa que “fueron 13 los apartamentos adjudicados por la Intendencia” en ese complejo. Se aclara que “todos fueron entregados como usufructuarios provisorios y no como promitentes compradores”.

En cuanto a los criterios utilizados en la ocasión, se responde que son requisitos excluyentes:

Que el jefe de hogar justifique una ocupación formal con cobertura previsional.

Que el ingreso mensual sea igual o mayor a 40.000 pesos, teniendo en cuenta que la cuota es igual o mayor a 10.000 pesos mensuales.

Los siguientes son requisitos que incrementan la probabilidad de acceder al alojamiento en forma provisional:

Jefa de familia sola o con hijos a cargo

Adulto mayor

Parejas jóvenes

La Intendencia entregó una planilla con los nombres de quienes ocupan una vivienda con carácter provisorio. No se aportan más datos porque, según afirman, “deben respetar la obligación de no revelar información personal”.

En la nómina no aparece Mary Nellys Bermolen, pero sí su hijo, a quien se señala como “empleado privado”. La ahora edila Antúnez dijo que “el joven también ingresó a la Intendencia a través de la Fundación A Ganar”.

El semanario local Crónicas del Este es el único medio de Maldonado que ha publicado varios informes sobre la adjudicación de la primera casa a esta señora.

La investigación de la Jutep

En la primera mitad del 2014 la Jutep recibió una denuncia que refería la adjudicación a la señora Bermolen y a su condición de militante del Partido Nacional. Entonces no se mencionaba a Bermolen como pareja del exintendente, aunque era vox populi en el departamento. El Directorio del organismo consideró el tema el viernes 5 de julio y, por unanimidad, resolvió solicitar a la Intendencia de Maldonado el envío de todo el expediente referido a esta adjudicación; el informe técnico que estableció la situación de vulnerabilidad; el legajo funcional de Bermolen; todas las actuaciones realizadas por la Dirección de Higiene en su peluquería de la ciudad de Maldonado y en la de Aiguá, y cuándo se otorgaron las habilitaciones higiénicas y cuántos vehículos tiene empadronados a su nombre. La Jutep tenía en su poder mucha documentación, pero esperaban poder cotejarla con la que “seguro enviará la Intendencia de Maldonado”. Pero esa información nunca llegó.

Demostraba tener buenos vínculos

Dos hechos que tuvieron a Mary Nellys Bermolen como protagonista revelan sus más que excelentes relaciones al más alto nivel de la Intendencia. En diciembre del 2022 se inauguraron las nuevas instalaciones del municipio de Punta del Este, donde antes funcionaba la vieja estación Ancap de la avenida Gorlero. Luego de los actos, y cuando se retiraban, Bermolen increpó duramente y a los gritos a la directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia, Adriana Graziuso. Un video del incidente se hizo viral y en él no se oye lo que Bermolen dice al principio, pero sí la respuesta de la jerarca: “Sabemos quién sos. No te metas conmigo, no te metas conmigo”, dice Graziuso airadamente. Entonces Bermolen le grita “sos una vieja desubicada”, y la directora general vuelve a la carga y termina diciendo “pero qué horrible”. También interviene Martín Clavijo, esposo de Graziuso, quien le grita a Bermolen “vos no vas a llegar a vieja”, y sigue: “Pero pará, la prostituta esta, muchacho, ¿pero qué pasa? Estamos todos locos”. En determinado momento, Bermolen le grita a la directora: “Te voy a hacer echar de la Intendencia”.

De acuerdo a la información proporcionada por varias fuentes, ambas mujeres han mantenido varios desencuentros aparentemente motivados en que, durante su época como jueza penal, “Graziuso procesó a una expareja de la mujer por una causa referida a narcotráfico”. Curiosamente la funcionaria no fue sancionada.

En agosto del 2023, el inspector Erode Ruiz volvió a encabezar la Jefatura de Policía de Maldonado, luego de que fuera destituido su antecesor, comisario Julio Pioli.

Casi enseguida fue protagonista de un incidente ocurrido exactamente frente a la seccional 1ra, cuando algunos policías quisieron detener a un joven que circulaba en un auto con escape libre y parlantes a mucho volúmen. Efectivos de esa seccional detuvieron el vehículo y el hombre se insolentó. En determinado momento tomó su celular y dijo a los policías: “¿Por qué no hablás con mi jefe?”, mientras les exhibía el número del intendente Antía. El joven se resistió al arresto y entonces Ruiz, que veía los hechos desde su despacho del edificio de la jefatura ubicado a pocos metros, bajó rápidamente y, al grito de “mierda, respetá a la Policía, atrevido. Respetá a la Policía, vos tenés que respetar a la Policía. A la Policía hay que respetarla”, lo agredió a cachetazos.

El joven era el hijo de Bermolen. Ella lo misma lo identificó en un video que publicó en Facebook: “Me indigna lo equivocado que estamos!!! Estamos muy mal, ocúpense realmente de lo que tienen que hacer que no es poco, la delincuencia que hay y nadie ve nada”, dijo la mujer.

Curiosamente esa fue la última aparición pública de Ruiz, quien permaneció en su cargo hasta el 1º de marzo de este año, cuando asumió el nuevo gobierno.

Antía está molesto con Abella

En su edición de la semana pasada, el semanario Búsqueda publica una nota bajo el título: “Enrique Antía y Miguel Abella: la tensión creciente entre el exintendente y su heredero en Maldonado”. El semanario da cuenta de los sucesivos desencuentros que están teniendo ambos. Un dirigente local, al que Búsqueda no identifica, los describió así: “Antía es un tipo caudillesco, entre regio y campechano pero caudillo, con esa impronta muy personalista de cómo llevar las cosas. Le gusta manejar la batuta al estilo patrón de estancia. Y Abella es un tipo con mucho carácter, ordenado, que no le gusta que le enmienden la plana ni que le marquen la cancha”.

Antía se imaginaba con un cargo como asesor en la Intendencia. Pero ese nombramiento nunca llegó. Peor, tuvo que ver a Abella ingresando a la Casa del Frente Amplio para discutir acuerdos futuros. “Yo no hubiera entrado a la Casa del Frente Amplio porque ellos mintieron y difamaron a todo el equipo en forma muy fea, y eso fue muy duro”, dijo Antía en una entrevista con FM Gente en julio de este año.

Según Búsqueda, Abella le quitó trascendencia a todos estos desencuentros y los atribuyó a “comentarios malintencionados” de gente que “no quiere ni le hace bien” al exintendente; también le restó importancia a la no concreción del cargo de asesor para Antía. Dijo que “el día que precise consultarle algo” lo va “a llamar sin problemas”. El intendente aseguró que mantiene una amistad de 40 años con su exjefe, pero admitió que tienen perfiles muy distintos.

Ocurre que en Maldonado esas diferencias de actitud en la gestión han sido visibles desde el primer día. El actual intendente de Maldonado ha procurado mantener una política de acercamiento con el presidente Yamandú Orsi. Nunca ha empleado términos descalificativos de la oposición frentista, aún cuando no le votaron el Presupuesto Quinquenal. “Tienen derecho a sostener sus opiniones”, dijo Abella.

En la interna frentista estos acercamientos son cuestionados por quienes ven en el actual jefe comunal a un continuador de Antía, alguien absolutamente rechazado.

Una fuente política dijo a Búsqueda que la nueva Administración asumió “desparramando” el discurso de que antes había “una especie de recreo donde todo el mundo gastaba, gastaba, gastaba, y que ahora el déficit de la Intendencia es inmanejable y que la Intendencia está un poco más que fundida”. Al cierre de 2024, el déficit de la Intendencia de Maldonado era de U$S 180 millones (N de Red.: a los que se deben sumar diferentes fideicomisos por otros 200 millones de dólares).

¿Cuánto ha incidido en la nueva interna nacionalista la nueva vida privada de Antía? Es algo que preocupa a muchos. Un destacado dirigente del sector del exintendente, que solicitó no ser identificado, dijo a Caras y Caretas que “es un asunto que cayó muy mal en la interna. No porque no tenga derecho a rehacer su vida, sino por cómo se procesó. Muchos no saben del prestigio interno que tiene la ahora exesposa de Antía. La señora siempre tuvo un perfil muy bajo, pero ha tenido un papel preponderante en la construcción de Antía como candidato. Tal vez sin ella otra hubiera sido la historia”.

La institucionalidad de Maldonado está cuestionada

La situación institucional en Maldonado es extremadamente compleja, muy lejos de lo que muestran la mayoría de los medios de comunicación. Hay dos investigaciones fiscales en curso. Por una ya fueron formalizados tres expresidentes blancos de la Junta Departamental, acusados de cometer fraude contra la administración pública. La otra investigación refiere a las partidas de dinero que mensualmente recibieron los ediles entre el 2015 y el 2025.

En este momento se está iniciando una auditoría sobre toda la administración de la Junta entre el 2020 y el 2025 a cargo del Tribunal de Cuentas de la República, a solicitud del fiscal Jorge Vaz.

En Uruguay los presuntos delitos contra la administración pueden ser tomados de oficio sin necesidad de que exista una denuncia. Esto abriría otro frente si se decide investigar a Enrique Antía por un presunto abuso de poder.