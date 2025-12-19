La Justicia imputó este viernes al "Flaco" Luis Fernando Fernández Albín por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación de la Fiscalía de 1° Turno a cargo de Angelita Romano.
Narcotráfico internacional
Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
La Fiscalía pidió la imputación de Fernández Albín por su vínculo con el cargamento de casi 2 toneladas de cocaína hallado en Punta Espinillo en agosto.