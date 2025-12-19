Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Fernández Albín | imputado | Fiscalía

Narcotráfico internacional

Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por narcotráfico, contrabando y lavado de activos

La Fiscalía pidió la imputación de Fernández Albín por su vínculo con el cargamento de casi 2 toneladas de cocaína hallado en Punta Espinillo en agosto.

 Ministerio del Interior
Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia imputó este viernes al "Flaco" Luis Fernando Fernández Albín por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación de la Fiscalía de 1° Turno a cargo de Angelita Romano.

Desde la Fiscalía aclararon que no fue imputado por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero,

La imputación de Fernández Albín

Fernández Albín fue acusado por la fiscalía en relación a los casi 2.000 kg de cocaína hallados en Punta Espinillo a principios de agosto de este año, en una investigación comenzó en abril de 2025 y apuntaba a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína a Europa, además de maniobras de lavado de activos, y vínculos con personas ya imputadas en la Operación Nueva Era.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Los detuvieron hace un mes en Buenos Aires

El presunto capo narco, brazo derecho de Sebastián Marset, fue trasladado a Uruguay en la mañana del pasado jueves 18 en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y las autoridades argentinas.

El Flaco había sido detenido el 20 de noviembre en el barrio de Flores (Buenos Aires), en el marco de la Operación Nueva Era II.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay por narcotráfico y está vinculado a la banda Los Albín de Cerro Norte, aliada a Los Suárez, del mismo barrio, que están en guerra contra denominada "Los Colorados", también de la misma zona.

