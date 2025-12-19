Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por narcotráfico, contrabando y lavado de activos

30OK Cinco personas fueron imputadas por el cargamento de cocaína hallado en Punta Espinillo.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Los detuvieron hace un mes en Buenos Aires

El presunto capo narco, brazo derecho de Sebastián Marset, fue trasladado a Uruguay en la mañana del pasado jueves 18 en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y las autoridades argentinas.

El Flaco había sido detenido el 20 de noviembre en el barrio de Flores (Buenos Aires), en el marco de la Operación Nueva Era II.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay por narcotráfico y está vinculado a la banda Los Albín de Cerro Norte, aliada a Los Suárez, del mismo barrio, que están en guerra contra denominada "Los Colorados", también de la misma zona.