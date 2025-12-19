Gianina García Troche dio positivo de marihuana: autoridades de la cárcel no entienden cómo pasó

Marihuana en la cárcel: autoridades niegan, pero los exámenes son contundentes

El ministro de Defensa, Óscar González, desechó la versión surgida de los análisis: “Niego categóricamente, tenemos un control muy estricto en Viñas Cué sobre esas sustancias. Desmiento. Descarto con mucha firmeza”, subrayó el secretario de Estado.

Sin embargo, el informe médico del screening toxicológico practicado de la muestra de orina de García Troche es contundente acerca de la presencia de THC (compuesto psicoactivo del cannabis) en su organismo.

El informe revela consumo reciente de marihuana por parte de la interna, aunque de acuerdo al historial no posee historial ni de tabaquismo ni consumo de alcohol y otras drogas. Dicho examen de orina también reveló la presencia de Benzodiacepinas en su organismo, propio de medicamentos que previenen convulsiones.

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones de Paraguay confirmó ayer a la jueza contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía en la causa, luego de que la defensa de García Troche haya intentado recusarla por supuesta “enemistad, odio o resentimiento”.