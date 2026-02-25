Uruguay bajo influencia de aire oceánico: jornada de temperaturas templadas y vientos persistentes

Análisis Regional: MetSul Meteorología

Desde el observatorio brasileño MetSul, se destaca el ingreso de una masa de aire frío de origen oceánico que ha desplazado la burbuja de calor extremo de semanas anteriores. Este fenómeno es el responsable de la abundante nubosidad baja y media que se observa en el sur y este del Uruguay. Según los analistas de MetSul, este contraste térmico garantiza un "alivio térmico" duradero, evitando que las temperaturas superen los umbrales de ola de calor en los próximos días.

Condiciones de viento y navegación: Windguru

Los modelos de alta resolución consultados a través de Windguru (específicamente GFS e IFS) confirman una intensidad de viento sostenida en la franja costera de entre 15 y 22 nudos (aprox. 28-40 km/h). La dirección predominante se mantiene del Sur/Suroeste (SSW). Se recomienda precaución para la navegación de embarcaciones menores y actividades náuticas debido a que el oleaje podría verse incrementado por la persistencia de estas ráfagas durante el resto de la tarde.