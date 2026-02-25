Uruguay bajo influencia de aire oceánico: jornada de temperaturas templadas y vientos persistentes

Uruguay transita este miércoles una jornada marcada por un marcado alivio térmico y una circulación de vientos predominantes del sector sur. Tras el pasaje de un frente de inestabilidad, las condiciones meteorológicas se presentan estables pero con presencia de nubosidad y ráfagas costeras.
Perspectiva Oficial: INUMET
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informa que para este 25 de febrero se espera un cielo mayormente nuboso a algo nuboso. En Montevideo y el Área Metropolitana, las temperaturas oscilan entre una mínima de 19°C y una máxima de 22°C, con una baja probabilidad de precipitaciones escasas durante la mañana.
Para el resto del país, las máximas alcanzarán los 28°C en las zonas norte y litoral oeste, manteniendo un ambiente templado a cálido. Se advierte por la presencia de vientos del sector Sur con intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.
Análisis Regional: MetSul Meteorología
Desde el observatorio brasileño MetSul, se destaca el ingreso de una masa de aire frío de origen oceánico que ha desplazado la burbuja de calor extremo de semanas anteriores. Este fenómeno es el responsable de la abundante nubosidad baja y media que se observa en el sur y este del Uruguay. Según los analistas de MetSul, este contraste térmico garantiza un "alivio térmico" duradero, evitando que las temperaturas superen los umbrales de ola de calor en los próximos días.
Condiciones de viento y navegación: Windguru
Los modelos de alta resolución consultados a través de Windguru (específicamente GFS e IFS) confirman una intensidad de viento sostenida en la franja costera de entre 15 y 22 nudos (aprox. 28-40 km/h). La dirección predominante se mantiene del Sur/Suroeste (SSW). Se recomienda precaución para la navegación de embarcaciones menores y actividades náuticas debido a que el oleaje podría verse incrementado por la persistencia de estas ráfagas durante el resto de la tarde.