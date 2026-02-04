Uruguay mejora su posicionamiento internacional en el Global Soft Power Index de Brand Finance.

Valoraciones del informe

El informe destaca consistentemente a Uruguay por sus atributos asociados a la gobernanza democrática, la estabilidad institucional, el respeto por los derechos y valores, así como su compromiso con la sostenibilidad, respaldado por una matriz energética mayoritariamente limpia. Estos factores consolidan una imagen de Uruguay como un país confiable y predecible, altamente valorada en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica.

El caso de Uruguay reafirma un modelo de soft power que se fundamenta en la credibilidad en lugar de en la magnitud o influencia dura. Esto se traduce en un activo clave para la atracción de inversiones, la diplomacia económica, el comercio internacional y la participación en foros multilaterales.

Los desafíos para Uruguay

No obstante, uno de los desafíos más importantes identificados por el estudio es la familiaridad global. Si bien Uruguay es bien valorado por quienes lo conocen, aún presenta niveles de visibilidad relativamente bajos en mercados lejanos o de gran escala. Esta situación también presenta una oportunidad estratégica para profundizar en las políticas de marca país y en el posicionamiento internacional.

En un escenario internacional donde el soft power está adquiriendo una relevancia cada vez mayor para atraer talento, turismo y negocios, el desempeño de Uruguay en el Global Soft Power Index 2026 refuerza su posicionamiento como un país confiable con instituciones sólidas y una gobernanza responsable. Esta mejora ofrece una plataforma para impulsar futuras iniciativas que fortalezcan aún más la presencia internacional del país.