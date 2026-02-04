Hacete socio para acceder a este contenido

Uruguay mejora su posicionamiento internacional en el Global Soft Power Index de Brand Finance

Uruguay escaló tres posiciones en el ranking global, llegando al puesto 64, con un puntaje de 38,7 sobre 100. Esto representa una mejora interanual de un punto.

 Foto: GUB
Uruguay continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como marca país, según el Global Soft Power Index 2026, elaborado por la consultora británica Brand Finance. En esta edición, el país escaló tres posiciones en el ranking global, alcanzando el puesto 64, con un puntaje de 38,7 sobre 100, lo que representa una mejora interanual de un punto.

El Global Soft Power Index evalúa la capacidad de los 193 países miembros de Naciones Unidas para influir en el escenario internacional a través de la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción. Este análisis se basa en una encuesta global que consulta a más de 159.000 personas en 102 mercados, examinando percepciones relacionadas con la familiaridad, la reputación y la influencia de cada nación, además de 35 atributos agrupados en ocho pilares, tales como gobernanza, sostenibilidad, cultura, educación, negocios y valores.

La mejora en el ranking que ha registrado Uruguay refleja una tendencia positiva en la percepción internacional hacia el país. Este aspecto es especialmente relevante para una nación de escala pequeña, como lo es Uruguay. En el contexto regional, el país muestra un desempeño medio-alto, comparable a países como Panamá, Colombia y Costa Rica, aunque se distingue por su perfil diferencial basado en la credibilidad, la coherencia y la confianza.

Valoraciones del informe

El informe destaca consistentemente a Uruguay por sus atributos asociados a la gobernanza democrática, la estabilidad institucional, el respeto por los derechos y valores, así como su compromiso con la sostenibilidad, respaldado por una matriz energética mayoritariamente limpia. Estos factores consolidan una imagen de Uruguay como un país confiable y predecible, altamente valorada en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica.

El caso de Uruguay reafirma un modelo de soft power que se fundamenta en la credibilidad en lugar de en la magnitud o influencia dura. Esto se traduce en un activo clave para la atracción de inversiones, la diplomacia económica, el comercio internacional y la participación en foros multilaterales.

Los desafíos para Uruguay

No obstante, uno de los desafíos más importantes identificados por el estudio es la familiaridad global. Si bien Uruguay es bien valorado por quienes lo conocen, aún presenta niveles de visibilidad relativamente bajos en mercados lejanos o de gran escala. Esta situación también presenta una oportunidad estratégica para profundizar en las políticas de marca país y en el posicionamiento internacional.

En un escenario internacional donde el soft power está adquiriendo una relevancia cada vez mayor para atraer talento, turismo y negocios, el desempeño de Uruguay en el Global Soft Power Index 2026 refuerza su posicionamiento como un país confiable con instituciones sólidas y una gobernanza responsable. Esta mejora ofrece una plataforma para impulsar futuras iniciativas que fortalezcan aún más la presencia internacional del país.

