UTE alertó por aumento de estafas con inteligencia artificial: ¿cómo evitarlas?

El organismo identificó que las estafas suelen presentarse mediante entrevistas manipuladas digitalmente o invitaciones a plataformas de inversión falsas. En este sentido, expresó: "UTE no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales".

Recomendaciones y denuncias

Para evitar caer en estas redes, se exhorta a la población a desconfiar de promesas de ganancias rápidas y a evitar clics en enlaces sospechosos. Ante cualquier comunicación que mencione trámites inusuales o "actividades operativas", la recomendación es interrumpir el contacto y verificar la situación directamente con la empresa.

Desde UTE, se recordó que la única forma segura de realizar gestiones es a través de sus vías institucionales, como el portal ute.com.uy, el WhatsApp oficial 098 193 000 o las líneas de Telegestiones.

Finalmente, el ente solicitó que, ante cualquier intento de fraude, los usuarios se comuniquen con la empresa para permitir acciones legales e informáticas, además de reportar el contenido en las plataformas correspondientes. Como medida de seguridad adicional, se enfatizó la importancia de "descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store".