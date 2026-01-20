Hacete socio para acceder a este contenido

estafas | Recomendaciones | inteligencia artificial

Atención

UTE alertó por aumento de estafas con inteligencia artificial: ¿cómo evitarlas?

Ante el reiterado uso de IA para falsificar imágenes, audios y videos de figuras públicas, UTE dio recomendaciones para prevenir estafas digitales.

UTE alertó por aumento de estafas con inteligencia artificial.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) advirtió a la ciudadanía ante el preocupante incremento de estafas en el entorno digital. Según informó el ente, se ha detectado el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para falsificar imágenes, audios y videos de figuras públicas, incluyendo autoridades nacionales, deportistas y comunicadores.

A través de un comunicado oficial, la empresa estatal explicó "estas maniobras buscan engañar a los usuarios, obtener datos personales y financieros, o inducir a la realización de transacciones fraudulentas, muchas veces simulando comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas".

Ante estas modalidades de estafa, el organismo aclaró que "UTE nunca solicita datos personales ni financieros a través de correos electrónicos, videollamadas, llamadas o mensajes de WhatsApp, redes sociales y sitios web no oficiales.

El organismo identificó que las estafas suelen presentarse mediante entrevistas manipuladas digitalmente o invitaciones a plataformas de inversión falsas. En este sentido, expresó: "UTE no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales".

Recomendaciones y denuncias

Para evitar caer en estas redes, se exhorta a la población a desconfiar de promesas de ganancias rápidas y a evitar clics en enlaces sospechosos. Ante cualquier comunicación que mencione trámites inusuales o "actividades operativas", la recomendación es interrumpir el contacto y verificar la situación directamente con la empresa.

Desde UTE, se recordó que la única forma segura de realizar gestiones es a través de sus vías institucionales, como el portal ute.com.uy, el WhatsApp oficial 098 193 000 o las líneas de Telegestiones.

Finalmente, el ente solicitó que, ante cualquier intento de fraude, los usuarios se comuniquen con la empresa para permitir acciones legales e informáticas, además de reportar el contenido en las plataformas correspondientes. Como medida de seguridad adicional, se enfatizó la importancia de "descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store".

