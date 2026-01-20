Hacete socio para acceder a este contenido

Representantes del Poder Ejecutivo

Renuncias en la Caja de Profesionales: María Noel Sanguinetti explicó su accionar

María Noel Sanguinetti explicó a Caras y Caretas los motivos de su renuncia como delegada del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales.

María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe presentaron su renuncia como delegados del Poder Ejecutivo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La renuncia de María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe, representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), se produjo en un escenario de creciente cuestionamiento público tras la aprobación de una partida mensual de $131.000 para los directores del organismo. La medida generó polémica debido a que la normativa vigente define esos cargos como honorarios.

En declaraciones a Caras y Caretas, Sanguinetti confirmó que su renuncia es “irrevocable” y explicó que la decisión se adoptó en un contexto institucional particular, marcado además por el inminente recambio de autoridades. Según señaló, los cargos de todos los directores —incluidos los delegados del Poder Ejecutivo— cesan con la conformación del nuevo directorio, que se concretará una vez que la Corte Electoral proclame formalmente a las nuevas autoridades.

Lineamientos institucionales

Sanguinetti subrayó que su rol como delegada del Poder Ejecutivo estuvo siempre enmarcado en las directrices del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), del cual dependen estos cargos a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social. En ese sentido, planteó que su actuación no respondió a criterios individuales, sino a lineamientos institucionales definidos en ámbitos colectivos de trabajo.

Ese argumento fue desarrollado con mayor detalle en la carta que dirigió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en la que puso formalmente su cargo a disposición. En el documento, Sanguinetti dejó constancia de que su participación en las instancias cuestionadas se realizó “en cumplimiento de un mandato recibido” y bajo la “sugerencia directa” de representantes del propio ministerio.

La exdelegada sostuvo que, durante su gestión, no expresó opiniones personales en el directorio de la CJPPU, sino que transmitió definiciones previamente acordadas por el grupo de trabajo responsable de esos temas. Según expuso, su proceder tuvo como objetivo contribuir al funcionamiento de la institución desde una lógica de trabajo colectivo y en el marco de las competencias asignadas.

En la carta, Sanguinetti también remarcó que actuó de buena fe y en el ejercicio de las responsabilidades que le fueron conferidas, quedando a disposición para realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes.

Resolución

La resolución que desató la controversia fue aprobada el jueves pasado con cuatro votos de un total de seis, pero quedó en suspenso a solicitud del presidente de la CJPPU, Daniel Alza, y la vicepresidenta, Virginia Romero, quienes votaron en contra. Ambos invocaron el artículo 8 de la Ley N.º 17.738, que habilita a elevar la decisión al Poder Ejecutivo cuando existe disenso fundado.

De acuerdo con esa normativa, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 60 días hábiles para expedirse sobre el fondo del asunto y eventualmente revocar la resolución. Si no lo hace dentro de ese período, la decisión del directorio quedará firme y deberá aplicarse de forma inmediata, sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales que puedan promoverse.

