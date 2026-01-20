Reducir el impacto ambiental de los residuos es uno de los grandes desafíos de la industria alimentaria a nivel global. En esa línea se inscribe un proyecto innovador impulsado por estudiantes de la Licenciatura en Análisis Alimentario de UTEC Paysandú, que propone una alternativa sostenible a los tradicionales vasos descartables: un vaso comestible y biodegradable, diseñado especialmente para bebidas calientes como el café.
Proyecto iinovador
Estudiantes de UTEC desarrollan vaso comestible para reducir residuos en la industria alimentaria
La formulación, basada en harinas y almidones, logró un equilibrio entre resistencia, textura y sabor, permitiendo que el vaso contenga agua caliente durante casi una hora sin deformarse.