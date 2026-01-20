Estudiantes de UTEC desarrollan vaso comestible para reducir residuos en la industria alimentaria

El desarrollo del prototipo contó con el apoyo de distintos espacios de UTEC. Las pruebas de elaboración se realizaron en la cocina comunitaria y emprendedora, mientras que en el Laboratorio de Innovación Abierta se evaluó el comportamiento del material frente a diferentes líquidos y temperaturas. La formulación, basada en harinas y almidones, logró un equilibrio entre resistencia, textura y sabor, permitiendo que el vaso contenga agua caliente durante casi una hora sin deformarse.

Actualmente, el equipo avanza en análisis microbiológicos para asegurar la inocuidad del producto. Además de constituir su trabajo de tesis, el proyecto abre la puerta a futuros desarrollos comerciales y se perfila como una solución innovadora para reducir residuos y promover un consumo más sostenible.