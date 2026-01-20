Lubetkin calificó de "absurda" la suspensión de visas de Estados Unidos a uruguayos

Buscan revertir la suspensión

El canciller remarcó además que Uruguay no recibió ninguna notificación oficial por parte de Washington. “Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros”, afirmó, y aseguró que ya existen contactos en marcha con autoridades estadounidenses. En ese sentido, expresó su convicción de que la administración norteamericana “adecuará en un breve plazo esta situación”.

El jueves pasado, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y ambos reconocieron públicamente que no contaban con información detallada sobre la decisión, aunque confirmaron que se estaba trabajando para revertirla. Orsi explicó que la medida no afecta las visas de turismo o negocios, sino únicamente las de inmigrantes, por lo que el impacto numérico es limitado, aunque advirtió que la señal política “preocupa”.

En paralelo, la oposición analiza convocar a Lubetkin al Parlamento para que brinde explicaciones sobre el congelamiento de visas y, eventualmente, sobre la postura del país frente a la crisis venezolana.