Lubetkin calificó de "absurda" la suspensión de visas de Estados Unidos a uruguayos

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, calificó como “absurda” la decisión de Estados Unidos de pausar la emisión de visas de inmigrantes a ciudadanos uruguayos, aseguró que el país no recibió aún una comunicación formal explicando los motivos de la medida y transmitió “total serenidad” de que la situación será revertida en el corto plazo mediante el diálogo diplomático.
Lubetkin se refirió al tema luego de que se conociera que Uruguay integra la lista de 75 países a los que la administración de Donald Trump resolvió suspender temporalmente el procesamiento de visas de inmigrantes. En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), el canciller descartó que la decisión estadoounidense tenga relación con el comunicado que el país firmó junto a otras naciones tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro.
Ese documento, rubricado por Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España, expresaba “profunda preocupación y rechazo” frente a acciones militares unilaterales en territorio venezolano y cuestionaba cualquier intento de control externo sobre recursos naturales o estratégicos. Sin embargo, Lubetkin sostuvo que vincular ambos hechos carece de fundamento. “No sé quién puede afirmar una cosa de ese tipo”, dijo, y subrayó que varios países firmantes no fueron incluidos en la lista de los 75, lo que, a su entender, deja en evidencia que la hipótesis “no cierra”.
Buscan revertir la suspensión
El canciller remarcó además que Uruguay no recibió ninguna notificación oficial por parte de Washington. “Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros”, afirmó, y aseguró que ya existen contactos en marcha con autoridades estadounidenses. En ese sentido, expresó su convicción de que la administración norteamericana “adecuará en un breve plazo esta situación”.
El jueves pasado, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y ambos reconocieron públicamente que no contaban con información detallada sobre la decisión, aunque confirmaron que se estaba trabajando para revertirla. Orsi explicó que la medida no afecta las visas de turismo o negocios, sino únicamente las de inmigrantes, por lo que el impacto numérico es limitado, aunque advirtió que la señal política “preocupa”.
En paralelo, la oposición analiza convocar a Lubetkin al Parlamento para que brinde explicaciones sobre el congelamiento de visas y, eventualmente, sobre la postura del país frente a la crisis venezolana.