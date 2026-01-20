Retorna importante naviera que amplía la conectividad del puerto de Montevideo

La Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo vuelve a posicionarse como un nodo central del comercio marítimo regional con el retorno de un servicio regular de una de las navieras más relevantes del mundo. La reactivación de esta operativa refuerza la conectividad global del puerto y consolida su papel como hub logístico del Cono Sur.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Maersk retomará una ruta marítima
A partir del próximo 27 de enero, Maersk retomará una ruta marítima que permitirá canalizar exportaciones argentinas, principalmente cargas refrigeradas de origen frutícola, a través de Montevideo. El servicio unirá el puerto de San Antonio Este, en la provincia argentina de Río Negro, con la capital uruguaya, desde donde la mercadería se integrará a la red global de la naviera hacia destinos de ultramar.
La frecuencia será semanal y estará especialmente orientada a responder a las exigencias logísticas de la temporada frutícola. La operación será realizada por el buque AS Sabine, con capacidad aproximada para 1.762 TEUs y 492 conexiones para contenedores refrigerados, un factor clave para garantizar el transporte en condiciones óptimas de productos perecederos como manzanas y peras del Alto Valle del Río Negro.
Estrategia del Puerto de Montevideo
Desde la Terminal de Contenedores de Montevideo se subraya que el retorno de este servicio incrementa el flujo de carga regional y optimiza las cadenas logísticas existentes y reafirma la confianza de una naviera de alcance global en la infraestructura portuaria uruguaya y en su nivel de conectividad internacional.
Más allá del impacto inmediato en la carga refrigerada, la reactivación de esta ruta representa un nuevo paso en la estrategia del Puerto de Montevideo como plataforma de salida al mundo para exportaciones regionales. Para los exportadores argentinos, implica acceso a servicios marítimos de largo alcance, con mayor previsibilidad y estándares operativos consolidados.
La Terminal de Contenedores continúa trabajando en el fortalecimiento del comercio exterior regional, acompañando la creciente demanda de servicios especializados y apostando a consolidar a Montevideo como un punto clave en las rutas marítimas del Atlántico Sur. Con esta nueva operativa, el puerto reafirma su rol en la integración regional y en la generación de valor para las cadenas productivas del Cono Sur.