Retorna importante naviera que amplía la conectividad del puerto de Montevideo

Estrategia del Puerto de Montevideo

Desde la Terminal de Contenedores de Montevideo se subraya que el retorno de este servicio incrementa el flujo de carga regional y optimiza las cadenas logísticas existentes y reafirma la confianza de una naviera de alcance global en la infraestructura portuaria uruguaya y en su nivel de conectividad internacional.

Más allá del impacto inmediato en la carga refrigerada, la reactivación de esta ruta representa un nuevo paso en la estrategia del Puerto de Montevideo como plataforma de salida al mundo para exportaciones regionales. Para los exportadores argentinos, implica acceso a servicios marítimos de largo alcance, con mayor previsibilidad y estándares operativos consolidados.

La Terminal de Contenedores continúa trabajando en el fortalecimiento del comercio exterior regional, acompañando la creciente demanda de servicios especializados y apostando a consolidar a Montevideo como un punto clave en las rutas marítimas del Atlántico Sur. Con esta nueva operativa, el puerto reafirma su rol en la integración regional y en la generación de valor para las cadenas productivas del Cono Sur.