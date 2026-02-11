Hacete socio para acceder a este contenido

conductas |

falta de protección

Violencia Laboral: flagelo de que afecta las personas, su integridad y a las instituciones

La violencia laboral se refiere a cualquier acto o comportamiento que cause daño o sufrimiento a un trabajador en el entorno laboral.

Procuran mitigar el acoso laboral.

La violencia laboral es un fenómeno en aumento a pesar de la cantidad de leyes que existen para proteger a los trabajadores, muchas veces a partir de conductas y acciones sobre trabajadores y trabajadoras, y hasta más en las segundas, con acciones poco perceptibles y que no entran dentro de lo que capta la norma laboral, dejando desamparadas a las personas. Sin dudas, es un tema no menor y que afecta enormemente a las personas, en su autoestima, integridad y desempeño en el trabajo. Y también el ambiente laboral, el clima y algo tan relevante como el trabajo en grupo. La gestión de grupos de trabajo y la conducción de grupos a nivel de empresas e instituciones requieren conocer y ser conscientes, tanto para evitar las propias conductas como para ser activos en conductas de otros y sobre otros.

La violencia laboral se refiere a cualquier acto o comportamiento que cause daño o sufrimiento a un trabajador en el entorno laboral. Se manifiesta de diversas maneras, desde agresiones físicas y verbales hasta micromachismos y hostigamiento psicológico. Aunque muchas veces estos comportamientos parecen sutiles o triviales, las consecuencias sobre los empleados y el ambiente de trabajo pueden ser devastadoras.

Manifestaciones de la violencia laboral

Micromachismos y desvalorización Pequeños gestos como ignorar las ideas de un colaborador, menospreciar su trabajo o no reconocer sus aportes pueden parecer insignificantes, pero generan un efecto acumulativo que afecta la moral del equipo. Por ejemplo, en una reunión, si un jefe constantemente interrumpe a una empleada o desestima sus sugerencias, esta conducta puede desincentivar la participación y afectar su autoestima.

Falta de respeto por los tiempos de descanso Ignorar los tiempos de descanso o esperar que los trabajadores respondan fuera del horario laboral es otra forma de violencia laboral. Esto crea un ambiente donde los empleados sienten que su bienestar personal es secundario a las exigencias del trabajo, lo que puede llevar a un agotamiento físico y emocional.

Presión y exigencia desmedida. A menudo, los trabajadores más entregados enfrentan una carga adicional. La presión por cumplir plazos se convierte en expectativas irrealizables. Por ejemplo, un empleado que siempre entrega sus proyectos a tiempo puede verse agobiado cuando se le asignan más tareas sin recursos adecuados, lo que puede llevar a la frustración y afectar su desempeño.

Costos de la violencia laboral

Los costos de la violencia laboral son enormes, no solo para el bienestar del trabajador, sino también para la organización. Los efectos incluyen:

Baja productividad Un ambiente de trabajo hostil disminuye la motivación y, por ende, la productividad. Los trabajadores que se sienten menospreciados o estresados son menos propensos a rendir al máximo de sus capacidades.

Aumento del estrés y problemas de salud El estrés generado por la violencia laboral puede llevar a problemas de salud física y mental, como ansiedad, depresión y agotamiento. Esto no solo afecta al individuo, sino que puede resultar en un aumento del ausentismo y costos médicos para la empresa.

Rotación de personal La falta de un ambiente de trabajo saludable puede llevar a la renuncia de empleados valiosos. La rotación de personal no solo es costosa en términos de reclutamiento y formación de nuevos empleados, sino que también afecta la cultura organizacional.

La importancia del liderazgo saludable

Los verdaderos líderes son aquellos que están atentos a la salud emocional y psicológica de su equipo. Fomentar un ambiente de respeto y reconocimiento es fundamental. Esto implica no solo no ejercer conductas violentas, sino también intervenir cuando se observa que estas están ocurriendo. Un liderazgo proactivo distingue a una organización exitosa y saludable.

Por ejemplo, una empresa que implementa programas de capacitación en habilidades emocionales y resolución de conflictos, y ofrece un espacio seguro para que los empleados se expresen, crea una cultura organizacional positiva. Esto no solo mejora la satisfacción laboral, sino que también promueve la retención de talento y aumenta la productividad.

La violencia laboral es un problema que puede comenzar con pequeños gestos y comportamientos, pero que, con el tiempo, puede tener efectos devastadores en el trabajador y el ambiente de trabajo. Combatirla requiere la participación activa de todos los niveles de la organización, a partir de un liderazgo comprometido con el bienestar de su equipo. Al final, un ambiente de trabajo saludable no solo beneficia a los empleados, sino que también potencia el éxito y la sostenibilidad de la organización.

