Carta para un frenteamplista desencantado

Estás caliente con el Frente y pensás dejar de apoyarlo, quedarte en tu casa en las próximas elecciones o votar a otro partido. Tienes motivos. Alguna inversión que terminó mal (caso de Alas Uruguay), algunos compañeros que metieron la pata (Bengoa, Michelle, Sendic), la Guía de Inducción Sexual. Y con ello dejás de lado las innumerables cosas positivas que se han logrado desde que sacamos a la derecha del poder en 2005.

Te calienta el aumento de la tarifa de UTE. Lo entiendo, a nadie le gusta que le suban una tarifa, aunque su sueldo sí suba. Te lo muestran como una barbaridad, pero esperan que olvides que en el período 1990-1994 (cuando gobernaba el Partido Nacional) el promedio de aumento fue de 55,7%; que en los períodos 1995-2000 y 2000 – 2004 (cuando gobernaba el Partido Colorado) el promedio fue de 12,6% y 12,3%, respectivamente, mientras que el promedio de aumento de las tarifas de UTE en los períodos 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2018 han sido de 11%, 4,8% y 6,9%, respectivamente. Hay una diferencia, ¿no? Te calienta que todavía haya uruguayos pasando mal, pero, de acuerdo a Cepal, Uruguay está entre los países de América Latina y el Caribe con menor pobreza y es el que tiene el índice más bajo de la región en desigualdad social, a la vez que, junto con Chile y Costa Rica, Uruguay tiene el mejor índice en progreso social. El salario real creció 55,1% y el salario mínimo creció en términos reales (es decir, sin contar lo que se come la inflación) 137% desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Por eso es que cada vez más uruguayos salen a vacacionar debido a la mejora de su condición económica.

Te calienta la inseguridad. Las causas de la misma son tantas que no puedo abordarlas aquí, pero en cuanto a las soluciones, se está trabajando duro. Se invirtió en chalecos antibalas, renovación del armamento, innovación tecnológica, infraestructura edilicia, modernización y ampliación de la flota automotriz como nunca antes se había hecho. Se multiplicaron los salarios de los policías, los cuales ahora están sindicalizados y pueden reclamar sus derechos sin ser arrestados, y desde que gobierna el Frente Amplio, todos los jefes de Policía son profesionales. Se implementó el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa), a través del cual se logró reducir 22% las rapiñas en las zonas donde se aplica y poniendo en acción a 1.500 policías con remuneración especial para combatir el delito urbano, priorizando la prevención y la disuasión. Se implementó el sistema de videovigilancia, las tobilleras electrónicas ya están en todo el país y se están descongestionando las cárceles con la construcción de 3.500 plazas penitenciarias. Se ha capacitado en manejo de equipos y situaciones a 3.000 policías que trabajan directamente en materia de violencia doméstica y de género. Se disminuyó el tiempo de respuesta del servicio 911, de media hora a 5 minutos.

El ingreso de la pasta base, la desidia de algunos fiscales y jueces más el abandono de los deberes inherentes a la patria potestad de muchos padres y otras causas han derivado en esto, que es un problema nada fácil de resolver; y es tan innegable el problema como los esfuerzos del gobierno por resolverlos. Pese a todo, autoridades del BID han considerado a Uruguay como “el país más seguro de la región”. Si estuviéramos tan mal, ¿cómo es que cada año llegan más turistas y acabamos de alcanzar el récord histórico de cuatro millones en 2017?

Curiosamente, la gente acepta con sumisión que un intendente blanco (Bascou) compre combustible para su intendencia en sus estaciones de servicio, o que un diputado blanco borracho (Ezquerra) atropelle a una mujer, dejándole graves lesiones, o que una intendenta blanca (Peña) pretenda aumentar el sueldo a uno de los directores por ser su pareja, o que otro intendente blanco (Antía) gane más que el presidente de la República, pero cuando un pichi roba un celular en la calle, la misma gente se indigna y propone la pena de muerte o quemarlo vivo. Te calienta que Uruguay sea un país caro. Lo es; pero el alumbrado público, las carreteras o la atención que en forma gratuita te darán en Salud Pública si te pasa algo no los vas a encontrar en muchos países. Hay uruguayos que se van a Estados Unidos puteando a Uruguay, pero luego vienen a sacarse una muela aquí porque allá les cuesta una fortuna.

Claro, no somos una potencia; nuestros recursos son limitados, pero aun así no olvides que con este gobierno el presupuesto para la educación está rozando 5%; que Uruguay ha mantenido por varios años consecutivos el primer lugar en la medición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ha obtenido el Premio Mundial al Desarrollo Digital Sostenible de las Naciones Unidas y que llevó adelante el Plan Nacional de Alfabetización Digital. Los planes Ceibal e Ibirapitá nos han puesto como ejemplo en el mundo, y los implementamos sin ser un país rico. El Frente Amplio logró multiplicar las remuneraciones de las empleadas domésticas y los trabajadores rurales. Pese a que Lacalle Pou manifestó su disconformidad, se aprobó para estos últimos la ley de ocho horas y se los liberó de la explotación a que los sometió históricamente la oligarquía rural blanquicolorada.

Desde 2005 a 2017 las jubilaciones y pensiones han crecido indefectiblemente por encima de la inflación y se multiplicó el poder de compra de una jubilación promedio. La inversión en salud es la más alta que hemos conocido. Recordá cuando Lacalle Pou dijo en una entrevista con Gabriel Pereyra que había aumentado la mortalidad infantil y el periodista le tapó la boca con una gráfica que demostraba que no sólo no había aumentado, sino que había descendido al índice más bajo de toda la historia del país. Gracias a la política antitabaco, ahora tenemos 450 infartos agudos de miocardio menos por año. También se ha multiplicado la inversión en vivienda y asistencia a familias en situación crítica, pasándose de 20.000 millones de pesos en el gobierno colorado a casi 70.000 millones con el Frente.

Pese a todas sus limitaciones, Uruguay está reconocido como el país más estable en Latinoamérica desde el punto de vista institucional y financiero. Se está apostando a la tecnología y en eso cada dos por tres somos referentes mundiales. Los celulares, computadoras, internet, banda ancha, fibra óptica, no cayeron por casualidad del cielo. Han dejado de ser un privilegio exclusivo de las familias acomodadas.

A fines de 2017 se inauguró la primera Ruta Eléctrica de América Latina. Pronto tendremos ómnibus y taxis eléctricos. Se está cambiando la matriz energética y combatiendo la contaminación ambiental.

No me digas que nada cambió. Vamos a la vanguardia en el mundo con leyes contra la discriminación sexual y racial. Tenemos la ley del matrimonio igualitario y medidas para la inserción laboral de la población negra. Desde 2013 todos los uruguayos somos donantes de órganos y se redujo el tiempo de espera para concretar trasplantes. Legalizamos la interrupción del embarazo y evitamos la muerte de mujeres que se realizaban abortos clandestinos en condiciones inadecuadas. Estamos evitando que los consumidores de marihuana se vinculen a un círculo delictivo para conseguirla.

Hay más, mucho más, pero de nada servirá hablarte de las cosas positivas que se han logrado si sólo estás dispuesto a ver lo negativo. No te quiero ver convertido en una foca que aplauda irracionalmente, pero tampoco en un negativo patológico que critique destructivamente. Poné todo en la balanza y verás que sobran argumentos para continuar con el Frente. Estamos a medio camino, pero no dejes que la manija te doblegue.

Si por estar en contra de algunas cosas, nos vamos y tratamos de conformar otro grupo de izquierda, con suerte le sacaremos 5% al Frente Amplio y podrá pasar medio siglo hasta tener una chance real de llegar al gobierno, pero cuanto más crezca ese sector, más seguro será el retorno de la derecha. Si yo fuera Lacalle Pou, intentaría incluso financiar a dicho grupo, porque sabría que no le sacaría un solo voto al Partido Nacional, pero sí al Frente, y ese 4% o 5% podría ser perfectamente lo que les falte a Daniel, Constanza, Carolina, Andrade o quien sea para ganarles a los blancos. Yo opté por pelear desde adentro contra los socialdemócratas conservadores que frenan cambios revolucionarios. Lucho contra los que defienden a un compañero cuando mete la pata. A Michelle no se le cuestionó por ser trans, sino por delincuente. Con todo, somos el partido de gobierno que presionó a su vicepresidente hasta que renunció tras conocerse el uso indebido de la tarjeta corporativa cuando ocupaba otro cargo. “No justificó la compra de un colchón y pedimos su renuncia”, cuento en México y me miran como preguntando si los estoy jodiendo.

Así que me quedo. Le daré al Frente todos los palos que pueda cuando haga las cosas mal y lo defenderé con uñas y dientes cuando las haga bien. No seré ni obsecuente ni desleal, ni adulón ni cobarde. Te invito a pensarlo, porque las otras opciones ya las conocemos.

“Porque no me llenan con cuatro mentiras

Los maracanases que vienen del pueblo

A elogiar divisas ya desmerecidas

Y hacernos promesas que nunca cumplieron”.