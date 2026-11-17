Hernández agregó que su auto fue uno de los afectados por lo que decidieron suspender el entrenamiento, y fue a radicar la denuncia a la seccional policial en dónde le tomaron la denuncia “muy amablemente”.

¿Fue una entrega?

En los alrededores al Parque Maracaná se encuentra una comisaría, sin embargo, con el pedido de no ingresar por el mismo lugar de siempre, “los autos quedaron un poco más alejado de la habitual, pero a no más de una cuadra y media”.

Hernández no descartó que esto haya sido entregado, porque a él le resultó “raro” que justo ese día no les permitieran dejar los autos en el estacionamiento y que los mismos hayan aparecido con pintadas.

“Pese a los resultados, siempre tuvimos una buena relación con la hinchada que se comportó muy bien con nosotros”, valoró. Finalmente, Hernández destacó que la Mutual desde el primer momento “se puso a disposición y está en contacto con el capitán de Cerrito”.