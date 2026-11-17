El duro momento que atraviesa Cerrito sufrió en las últimas horas un hecho de violencia contra algunos jugadores del plantel quienes durante el entrenamiento en el Parque Maracaná, se toparon con pintadas contra los autos estacionados fuera del predio.
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Uno de los futbolistas del plantel auriverde, Roberto Hernández, contó en el programa Tarde de Fútbol que ellos fueron a entrenar como un día normal, pero que a la mañana les llegó un mensaje diciendo que tenían que estacionar fuera del Maracaná “sin explicación alguna”.
“En la mitad del entrenamiento empezamos a ver gente que iba de acá para allá y sentíamos que estaba pasando algo. Salimos para afuera y nos encontramos con los autos pintados”, recordó.
Hernández agregó que su auto fue uno de los afectados por lo que decidieron suspender el entrenamiento, y fue a radicar la denuncia a la seccional policial en dónde le tomaron la denuncia “muy amablemente”.
¿Fue una entrega?
En los alrededores al Parque Maracaná se encuentra una comisaría, sin embargo, con el pedido de no ingresar por el mismo lugar de siempre, “los autos quedaron un poco más alejado de la habitual, pero a no más de una cuadra y media”.
Hernández no descartó que esto haya sido entregado, porque a él le resultó “raro” que justo ese día no les permitieran dejar los autos en el estacionamiento y que los mismos hayan aparecido con pintadas.
“Pese a los resultados, siempre tuvimos una buena relación con la hinchada que se comportó muy bien con nosotros”, valoró. Finalmente, Hernández destacó que la Mutual desde el primer momento “se puso a disposición y está en contacto con el capitán de Cerrito”.