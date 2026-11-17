Destacó la implementación del dispositivo Élida 360 en Montevideo, que cuenta 277 dispositivos utilizados por víctimas ingresadas por orden judicial en situaciones de riesgo bajo y moderado. El uso de esta herramienta se extenderá de forma gradual a todo el país, aseguró.

Asimismo, Negro enumeró distintas acciones orientadas a la prevención, como talleres de acceso a la Justicia para mujeres rurales, la distribución de materiales informativos, la elaboración de protocolos para detectar situaciones de trata, tráfico y explotación de personas y la confección de una guía de buenas prácticas para gestionar la evidencia digital en delitos tecnológicos.

Datos sobre la violencia

Los datos sobre violencia doméstica y delitos asociados, correspondientes al período enero-octubre de 2026 indican:

• Denuncias: Se registraron 34.737 por violencia doméstica y delitos asociados.

• Sexo: El 74% de las víctimas fueron mujeres.

• Tipo de vínculo: En el 63% de los casos, fueron parejas, exparejas o personas con vínculos afectivos sexuales; el 36%, familiares consanguíneos o políticos; el 1%, personas que convivían sin ser pareja, expareja o familiar.

La directora nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, sostuvo que se avanza en una agenda integral que abarca mejoras edilicias, la creación de espacios infantiles en comisarías especializadas y la actualización de protocolos de atención.

Perspectiva de género

En el plano institucional, destacó la incorporación transversal de la perspectiva de género en la formación policial, la adquisición de chalecos balísticos adaptados a mujeres y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y protocolos junto con organismos internacionales para combatir la trata de personas, la violencia digital y el riesgo de femicidio.

En el ámbito educativo, a través del programa Más Igualdad en Movimiento, ejecutado junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se actúa en centros educativos con adolescentes.

Durante 2026, se efectuaron unas 40 instancias de capacitación, con 3.809 cupos. Asimismo, se inició el diseño de un plan de igualdad, se reforzó el programa de consejeros de pares y se fortalecieron los apoyos para cuidados, a fin de promover el ascenso de mujeres a puestos de conducción.