Elecciones del BPS: cada cuánto se realizan, quiénes están obligados a votar y cuáles son las multas

¿Quiénes están obligados a votar en las elecciones del BPS?

La elección comprende tres órdenes electorales, cada uno con sus propios requisitos para integrar el padrón.

1. Trabajadores activos

Están habilitados para votar los trabajadores dependientes, tanto del sector público como del privado, además de los trabajadores a domicilio y talleristas que estuvieran registrados en el BPS al 28 de febrero de 2026.

Para integrar este orden deben tener al menos 18 años cumplidos a esa fecha y no haber sido declarados incapaces por un juez.

También mantienen su condición de afiliados activos quienes estén cobrando subsidios por inactividad compensada, siempre que conserven el vínculo laboral. Lo mismo ocurre con quienes reciben beneficios de prejubilación o anticipos de pasividades hasta que sean declarados jubilados.

Cada trabajador tiene derecho a un solo voto, incluso cuando tenga más de una afiliación registrada en el BPS.

2. Jubilados y pensionistas

El segundo orden corresponde a los afiliados pasivos. Están habilitados los mayores de 18 años que, al 28 de febrero de 2026, hayan sido declarados jubilados o sean titulares de pensiones por sobrevivencia, vejez o invalidez, mediante resolución del Directorio del BPS anterior a esa fecha.

En este caso, el voto también es único. Quienes perciban más de una jubilación o pensión, o reúnan simultáneamente la condición de jubilado y pensionista, tienen derecho a emitir un solo sufragio.

3. Empresas contribuyentes

El tercer orden comprende a las empresas contribuyentes no estatales inscriptas en el BPS que estuvieran al día con sus obligaciones y con las facilidades de pago concedidas al 28 de febrero de 2026.

Los electores deben tener al menos 18 años cumplidos a esa fecha.

Cada empresa tiene derecho a un único voto, independientemente de su naturaleza jurídica o forma de constitución. Las empresas unipersonales votan a través de sus titulares, mientras que las empresas pluripersonales y personas jurídicas deben designar un apoderado con facultades expresas para participar en el acto electoral.

El poder correspondiente debe estar firmado por las personas habilitadas para representar a la empresa y mantiene su validez para futuras elecciones del BPS hasta que sea revocado.

¿Quiénes están exceptuados de votar?

Aunque el voto es obligatorio, la normativa establece excepciones para determinados grupos.

No están obligados a concurrir a las urnas:

Los trabajadores activos y afiliados pasivos que tengan 75 años cumplidos al día de la elección.

Los titulares de prestaciones por incapacidad otorgadas por el BPS, cualquiera sea su edad.

Los titulares de empresas unipersonales que tengan 75 años cumplidos o perciban prestaciones por incapacidad del BPS.

Las personas que no integren ninguno de los padrones electorales.

Quienes se encuentren comprendidos en estas excepciones no necesitan realizar ningún trámite para justificar la no emisión del voto.

¿Qué pasa si una persona obligada no puede votar?

Las personas habilitadas que no puedan concurrir a votar por alguna causa justificada deberán presentar la documentación correspondiente ante la Corte Electoral.

Entre los motivos admitidos para justificar la ausencia se encuentran:

Enfermedad o imposibilidad física.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día de la elección.

Tener domicilio en un departamento diferente de aquel donde les corresponde votar.

El plazo para presentar las justificaciones se extiende hasta el 21 de enero de 2027.

¿Cuáles son las multas por no votar en las elecciones del BPS?

No concurrir a votar sin una justificación válida puede generar sanciones económicas, cuyos montos varían según el orden electoral y la condición del infractor.

Para trabajadores privados, jubilados y pensionistas, la multa es de una Unidad Reajustable (UR). En el caso de los funcionarios públicos y los profesionales egresados de la Universidad de la República (Udelar), asciende a dos UR.

Para las empresas contribuyentes, las sanciones van de seis a 20 UR, de acuerdo con la cantidad de trabajadores dependientes que tengan.