Excandidato a intendente frenteamplista Gustavo Bermúdez compite en lista opositora al PITCNT

También expusieron el exministro de Trabajo Pablo Mieres (Partido Independiente), el expresidente del BPS, Alfredo Cabrera (PN), la exdirectora general del Ministerio de Trabajo, Valentina Arlegui (PN) y el exdirector de Trabajo Federico Daverde (PN).

En la lista Roqueta está acompañada por dirigentes y militantes del PN, como su número 2 Diego Pazos Rosado, que estuvo asistiendo al diputado Gabriel Gianoli al menos en el año 2020, con un pase en comisión. Es funcionario del Instituto Nacional de la Juventud.

Le sigue en la lista Dina Fernández, que fue alcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020, y se desempeñó como presidenta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Maldonado en dos períodos. Según medios locales fue expulsada del sindicato bajo acusaciones de irregularidades cuando dejó su última presidencia y fue electa alcaldesa.

El último suplente de la lista es Gustavo Bermúdez, quién según informó La Diaria, y confirmó Caras y Caretas, fue candidato a intendente en Tacuarembó en el año 2025. Según informaron fuentes departamentales el dirigente local “ya no integra la fuerza política”.

Bermúdez inició su militancia en la izquierda en 1981 (pasando por sectores como el 26 de Marzo, el Partido Comunista y Asamblea Uruguay). Se alejó del Frente Amplio en 2009 para luego transitar por el Partido Nacional y Asamblea Popular, según declaró al Canal Cuatro de Tacuarembó el año pasado. Posteriormente regresó al Frente Amplio, fuerza por la cual fue candidato a la Intendencia de Tacuarembó en las elecciones departamentales de 2025.

Competencia electoral

Por su parte la lista 11 del PIT-CNT, está encabezada por el director Carlos Clavijo, de origen metalúrgico, es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. Lo acompaña la trabajadora de la salud pública, Lorena Luján, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

También integran el Equipo de Representación el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Gabriel Nánchez. Junto a la trabajadora del BPS, Micaela Caraballo, militante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social (ATSS), Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP).

Esta lista ha recibido apoyo en círculos frenteamplistas, junto a la Lista 1 de Onajpu y a la Lista 21 de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas con Graciela Álvarez al frente. Por ejemplo la dirigente del Movimiento de Participación Popular Susana Pereyra, viuda de Eduardo Bonomi, publicó un afiche en Facebook promocionando estas tres candidaturas. Además Caras y Caretas tiene conocimiento que el mismo afiche circula por Whatsapp y redes sociales de dirigentes y militantes de otros sectores frenteamplistas.