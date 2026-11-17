La recuperación de esta conexión busca revertir el aislamiento fluvial que experimentó la ciudad desde el 30 de junio de 2019, cuando dejó de funcionar la línea que la vinculaba diariamente con la capital argentina. Para la empresa, el regreso representa una oportunidad de recuperar uno de los principales mercados turísticos de la zona y fortalecer la actividad de hoteles, restaurantes, bodegas y comercios.

Durante el lanzamiento, Planas destacó que la estrategia empresarial apunta a vincular el transporte con el desarrollo turístico de los destinos. «Nosotros nunca apostamos solo al transporte. Nuestra diferenciación, desde el inicio, fue buscar la conexión vía el turismo», afirmó.

Por su parte, el intendente Guillermo Rodríguez valoró el significado histórico de la ruta para los carmelitanos y remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado para generar inversiones que se traduzcan en oportunidades laborales.

Una inversión para ampliar la terminal y mejorar los servicios

La recuperación de la ruta estará acompañada por una inversión de US$ 250.000 que Colonia Express prevé realizar durante los primeros seis meses de operación para renovar la Terminal Fluvial de Carmelo.

El proyecto presentado ante la ANP contempla ampliar las instalaciones de 232 a 486 metros cuadrados, incorporar dos dársenas para ómnibus y construir un nuevo sector de check-in. También incluye mejoras en las áreas de Migraciones, Aduana y preembarque, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de atención a los pasajeros.

Desde la Administración Nacional de Puertos, Pablo Genta destacó el aporte de la iniciativa al desarrollo turístico nacional y adelantó que se trabajará en mejoras de infraestructura para ofrecer espacios más confortables a quienes ingresen al país por esa terminal.

Bodegas, naturaleza y escapadas de un día

La propuesta comercial de Colonia Express buscará convertir el viaje en una experiencia turística. El recorrido atravesará la costa norte de Buenos Aires, el Delta y sus canales, con vistas a la isla Martín García, antes de llegar a Carmelo. El catamarán permitirá permanecer en sus espacios exteriores durante la navegación y contará con cafetería y free shop. También admitirá mascotas sin costo adicional.

La empresa ofrecerá excursiones de un día para quienes quieran conocer la ciudad sin necesidad de alojarse, con unas seis horas disponibles para recorrer sus principales atractivos. Las alternativas incluirán paseos guiados, propuestas gastronómicas, picnics junto al río y visitas a bodegas boutique con degustaciones y maridajes.

La oferta turística de Carmelo combina el paisaje ribereño con una reconocida tradición vitivinícola. La zona cuenta con alrededor de ocho bodegas familiares, varias de ellas centenarias, además de playas como Seré y Zagarzazú, Puerto Camacho y el muelle de yates. A estos atractivos se suman sitios patrimoniales como el Puente Giratorio, construido en 1912, y la Capilla San Roque, de 1869.

La recuperación de la conexión con Buenos Aires representa así una apuesta que trasciende el transporte de pasajeros. El desafío será transformar las cinco frecuencias semanales en un flujo sostenido de visitantes durante todo el año, capaz de generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para Carmelo y su entorno.