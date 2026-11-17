El exfiscal general reconoció públicamente que los investigadores “perdieron de vista incautar el celular del ex presidente Santiago Peña” y respaldó que no se allanara la residencia presidencial “por sobrecarga de los fiscales”.

En segundo lugar se lo responsabilizaría de la retención por siete meses “de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio” que habían presentado legisladores de la oposición contra el ex mandatario Santiago Peña. “El fiscal general fue negligente”, dijeron los legisladores acusadores.

El tercer cargo contra Rolón tiene que ver con la inacción en el caso de los sobres con dinero que fueron denunciados por la ex encargada de tareas domésticas de la residencia presidencial -Mburuvicha Róga- Luz Maribel Candado.

En el último cargo se incluye la denuncia que presentaron los funcionarios de la Dirección de Laboratorio Forense de la Fiscalía General del Estado “ante la situación insostenible” que atraviesan.

Sustituta del Fiscal General

En su última resolución en el cargo, el ex fiscal general Rolón designó a la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero para sustituirla en el cargo vacante con su renuncia.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la renuncia representa "una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y avanzar en una nueva etapa en la conducción de la Fiscalía".

Latorre afirmó también que las prioridades frente a la crisis son "recuperar los ahorros de los afectados, estabilizar el sistema financiero y esclarecer los hechos mediante la actuación de la Justicia".

Con información de Ultima Hora y Sputnik