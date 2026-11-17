Fue detenido en Montevideo, un hombre de 26 años de iniciales C.J.P.B., de 26 años, requerido por el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de Lavalleja, por integrar una organización delictiva dedicada a estafar mediante alquileres fraudulentos de propiedades en Punta del Este y Punta Ballena, en el departamento de Maldonado.