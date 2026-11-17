"La respuesta de la comunidad católica, y no solo, ha sido muy grande"

León XIV también hizo referencia a la recepción que tuvo durante su estadía en Uruguay y señaló que la respuesta de la comunidad católica superó las expectativas. "En Uruguay todos hemos visto -y quizá algunos se hayan sentido sorprendido- la respuesta de la comunidad católica, y no solo, ha sido muy grande", afirmó.

El pontífice vinculó esa respuesta con la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, en la que pudo participar durante su visita, y a la que describió como "una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay, y en su historia".

Al referirse a las particularidades de Uruguay, León XIV reconoció que se trata de un país considerado laico, donde muchas personas ya no practican activamente una fe o una religión y cuya participación en las comunidades religiosas puede ser limitada o inexistente. Sin embargo, consideró que ese escenario no resta relevancia al papel de la Iglesia.

"Y entonces, con todos estos elementos, uno va viendo que también en un país considerado así laico, un país donde muchas personas ya no practican activamente quizás una fe o una religión, y su participación quizá limitada o nada, la Iglesia, los fieles, los cristianos, tienen mucho que decir", agregó.

Finalmente, al ser consultado por los frutos que esperaba de su paso por Uruguay, el papa expresó su expectativa de que la experiencia vivida durante esos días tenga continuidad más allá de su visita. "La respuesta durante estos días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer", concluyó.