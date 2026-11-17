Tras culminar su gira por América Latina, y durante una suerte de conferencia de prensa que ofreció a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV fue consultado sobre el motivo de su visita a Uruguay, una república laica donde se estima que solo un tercio de la población se considera católica. Al respecto, el pontífice destacó la respuesta de la comunidad católica y reflexionó sobre el papel que puede desempeñar una Iglesia pequeña en una sociedad secularizada.
"Tienen mucho que decir"
¿Qué dijo el papa León XIV sobre Uruguay durante su vuelo de regreso a Roma?
Durante una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo de regreso a Roma, el papa fue consultado sobre el motivo de su visita a Uruguay, una república laica donde se estima que solo un tercio de la población se considera católica.